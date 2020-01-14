Маминов возглавил «Актобе»

Бывший игрок и тренер «Локомотива» Владимир Маминов стал главным тренером казахстанского «Актобе».

Маминов приступил к комплектованию состава и в ближайшее время отправится с «Актобе» на первые тренировочные сборы в Турцию, сообщается в группе «Актобе» во «ВКонтакте». Тренера официально представят после первого сбора.