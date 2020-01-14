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    Маминов возглавил «Актобе»

    Бывший игрок и тренер «Локомотива» Владимир Маминов стал главным тренером казахстанского «Актобе».

    Маминов приступил к комплектованию состава и в ближайшее время отправится с «Актобе» на первые тренировочные сборы в Турцию, сообщается в группе «Актобе» во «ВКонтакте». Тренера официально представят после первого сбора.

    • «Актобе» по итогам прошлого сезона вылетел из высшего дивизиона чемпионата Казахстана.
    • С 2009 по 2011 год Маминов работал в тренерском штабе «Локомотива».
    • В качестве игрока Маминов дважды брал РПЛ.

    Источник: сообщество «Актобе» во «ВКонтакте»

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    14.01.2020 14:06
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +661

      talgatnurzhanov2006 14 января, 14:47

      капец моему клубу по ходу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1289

      Boeung777 14 января, 14:39

      Только удачи Владимиру и опыта.

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