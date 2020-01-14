Маминов возглавил «Актобе»

Бывший игрок и тренер «Локомотива» Владимир Маминов стал главным тренером казахстанского «Актобе».
Маминов приступил к комплектованию состава и в ближайшее время отправится с «Актобе» на первые тренировочные сборы в Турцию, сообщается в группе «Актобе» во «ВКонтакте». Тренера официально представят после первого сбора.
- «Актобе» по итогам прошлого сезона вылетел из высшего дивизиона чемпионата Казахстана.
- С 2009 по 2011 год Маминов работал в тренерском штабе «Локомотива».
- В качестве игрока Маминов дважды брал РПЛ.
Источник: сообщество «Актобе» во «ВКонтакте»