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Маминов возглавил «Актобе»

14 января 2020, 14:06
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Бывший игрок и тренер «Локомотива» Владимир Маминов стал главным тренером казахстанского «Актобе».

Маминов приступил к комплектованию состава и в ближайшее время отправится с «Актобе» на первые тренировочные сборы в Турцию, сообщается в группе «Актобе» во «ВКонтакте». Тренера официально представят после первого сбора.

  • «Актобе» по итогам прошлого сезона вылетел из высшего дивизиона чемпионата Казахстана.
  • С 2009 по 2011 год Маминов работал в тренерском штабе «Локомотива».
  • В качестве игрока Маминов дважды брал РПЛ.

Источник: сообщество «Актобе» во «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Актобе Локомотив Маминов Владимир
Комментарии (2)
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Boeung777
1579001946
Только удачи Владимиру и опыта.
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talgatnurzhanov2006
1579002428
капец моему клубу по ходу.
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