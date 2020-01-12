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  • Денис Макаров: «Выбрал «Рубин» из-за Слуцкого и Веретенникова»

Денис Макаров: «Выбрал «Рубин» из-за Слуцкого и Веретенникова»

12 января 2020, 10:27
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров объяснил, почему решил перейти в казанский клуб.

Общение с тренером было, но это останется между нами, все покажут сборы. Почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА? Из-за Слуцкого и Веретенникова.

Медосмотр? Все отлично, все прошел», – отметил Макаров.

  • Макаров подписал с «Рубином» контракт сроком на 3,5 года.
  • Ранее сообщалось, что сделка сорвалась из-за проваленного футболистом медосмотра.
  • В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.

«Рубин» объявил о назначении Веретенникова тренером команды

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Макаров Денис
Комментарии (2)
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Олег1204
1578814498
Если игрок заранее выбирает клуб по слабее, то уже в принципе все понятно с Бакаевым и Макаровым. Как футболисты они закончены.
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