Денис Макаров: «Выбрал «Рубин» из-за Слуцкого и Веретенникова»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров объяснил, почему решил перейти в казанский клуб.
Общение с тренером было, но это останется между нами, все покажут сборы. Почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА? Из-за Слуцкого и Веретенникова.
Медосмотр? Все отлично, все прошел», – отметил Макаров.
- Макаров подписал с «Рубином» контракт сроком на 3,5 года.
- Ранее сообщалось, что сделка сорвалась из-за проваленного футболистом медосмотра.
- В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.
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Источник: Sport24