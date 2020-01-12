Денис Макаров: «Выбрал «Рубин» из-за Слуцкого и Веретенникова»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров объяснил, почему решил перейти в казанский клуб.

Общение с тренером было, но это останется между нами, все покажут сборы. Почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА? Из-за Слуцкого и Веретенникова.

Медосмотр? Все отлично, все прошел», – отметил Макаров.

Макаров подписал с «Рубином» контракт сроком на 3,5 года.

Ранее сообщалось, что сделка сорвалась из-за проваленного футболистом медосмотра.

В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.

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