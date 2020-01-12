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    Денис Макаров: «Выбрал «Рубин» из-за Слуцкого и Веретенникова»

    Полузащитник «Рубина» Денис Макаров объяснил, почему решил перейти в казанский клуб.

    Общение с тренером было, но это останется между нами, все покажут сборы. Почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА? Из-за Слуцкого и Веретенникова.

    Медосмотр? Все отлично, все прошел», – отметил Макаров.

    • Макаров подписал с «Рубином» контракт сроком на 3,5 года.
    • Ранее сообщалось, что сделка сорвалась из-за проваленного футболистом медосмотра.
    • В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.

    «Рубин» объявил о назначении Веретенникова тренером команды

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +391

      Олег1204 1 час назад

      Если игрок заранее выбирает клуб по слабее, то уже в принципе все понятно с Бакаевым и Макаровым. Как футболисты они закончены.

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