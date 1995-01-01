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    Конте – о ничьей с «Аталантой»: «Не забывайте, что в прошлом сезоне они финишировали выше «Интера»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал итоги матча 19-го тура Серии А с «Аталантой» (1:1).

    «Мы подошли к этой игре без четырех ключевых игроков. Это крупная потеря для нас на текущий момент.

    «Аталанта» же обладает невероятной физической готовностью, агрессией и интенсивностью. Не забывайте, что в прошлом сезоне они финишировали выше «Интера» в турнирной таблице», – сказал Конте.

    • «Интер» лидирует в Серии А, имея в активе 46 очков после 19-ти туров.
    • «Аталанта» (35) расположилась на пятой строчке.
    • В минувшем сезоне «Интер» стал четвертым, «Аталанта» – третьей.

    Источник: Football Italia

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