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  • Конте – о ничьей с «Аталантой»: «Не забывайте, что в прошлом сезоне они финишировали выше «Интера»

Конте – о ничьей с «Аталантой»: «Не забывайте, что в прошлом сезоне они финишировали выше «Интера»

12 января 2020, 09:37

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал итоги матча 19-го тура Серии А с «Аталантой» (1:1).

«Мы подошли к этой игре без четырех ключевых игроков. Это крупная потеря для нас на текущий момент.

«Аталанта» же обладает невероятной физической готовностью, агрессией и интенсивностью. Не забывайте, что в прошлом сезоне они финишировали выше «Интера» в турнирной таблице», – сказал Конте.

  • «Интер» лидирует в Серии А, имея в активе 46 очков после 19-ти туров.
  • «Аталанта» (35) расположилась на пятой строчке.
  • В минувшем сезоне «Интер» стал четвертым, «Аталанта» – третьей.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Интер Аталанта Конте Антонио
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