Конте – о ничьей с «Аталантой»: «Не забывайте, что в прошлом сезоне они финишировали выше «Интера»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал итоги матча 19-го тура Серии А с «Аталантой» (1:1).

«Мы подошли к этой игре без четырех ключевых игроков. Это крупная потеря для нас на текущий момент.

«Аталанта» же обладает невероятной физической готовностью, агрессией и интенсивностью. Не забывайте, что в прошлом сезоне они финишировали выше «Интера» в турнирной таблице», – сказал Конте.