Конте – о ничьей с «Аталантой»: «Не забывайте, что в прошлом сезоне они финишировали выше «Интера»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал итоги матча 19-го тура Серии А с «Аталантой» (1:1).
«Мы подошли к этой игре без четырех ключевых игроков. Это крупная потеря для нас на текущий момент.
«Аталанта» же обладает невероятной физической готовностью, агрессией и интенсивностью. Не забывайте, что в прошлом сезоне они финишировали выше «Интера» в турнирной таблице», – сказал Конте.
- «Интер» лидирует в Серии А, имея в активе 46 очков после 19-ти туров.
- «Аталанта» (35) расположилась на пятой строчке.
- В минувшем сезоне «Интер» стал четвертым, «Аталанта» – третьей.
Источник: Football Italia