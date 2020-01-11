Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лацио» выиграл в Серии А десять матчей подряд и побил клубный рекорд

«Лацио» выиграл в Серии А десять матчей подряд и побил клубный рекорд

11 января 2020, 21:59
1

Победа в 19-м туре Серии А над «Наполи» (1:0) стала для «Лацио» десятой подряд. Римляне побили клубный рекорд – предыдущим лучшим достижением были девять побед подряд в сезоне-1998/99.

Тогда «Лацио» тренировал шведский специалист Свен-Горан Эрикссон. Сейчас с римлянами работает Симоне Индзаги.

  • В сезоне-1998/99 «Лацио» финишировал в таблице вторым, на очко отстав от «Милана».
  • «Лацио» сейчас в Серии А идет третьим.
  • Следующий соперник по Серии А – «Сампдория» (18 января).

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Лацио
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Parham
1578771539
Браво!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+