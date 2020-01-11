«Лацио» выиграл в Серии А десять матчей подряд и побил клубный рекорд

Победа в 19-м туре Серии А над «Наполи» (1:0) стала для «Лацио» десятой подряд. Римляне побили клубный рекорд – предыдущим лучшим достижением были девять побед подряд в сезоне-1998/99.

Тогда «Лацио» тренировал шведский специалист Свен-Горан Эрикссон. Сейчас с римлянами работает Симоне Индзаги.