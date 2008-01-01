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    Уткин: «По-моему, Тарасов думает, что его пригласили в «Рубин» в 2008-м и через год он будет чемпионом»

    Журналист и блогер Василий Уткин пошутил по поводу приглашения бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова на сбор «Рубина».

    «По-моему, Тарасов думает, что его пригласили в «Рубин» в 2008 году и через год он будет чемпионом», – написал Уткин в телеграм-канале, прикрепив скрин из инстаграма футболиста с поздравлениями молодежной сборной России по хоккею с победой на чемпионате мира.

    • 5 января Россия проиграла Канаде в финальном матче мирового первенства со счетом 3:4.
    • Игру в прямом эфире показывал «Первый канал».
    • Параллельно «Матч ТВ» транслировал повтор финала МЧМ 2011 года, в котором россияне победили канадцев.
    • По всей видимости, Тарасов смотрел не тот поединок, но объяснил он свой казус проигранным спором.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      Фанат Рубина 42 минуты назад

      так а почему бы Рубину через год и не быть чемпионом?
      вася ау проснись ты обосрался?

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