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  • Уткин: «По-моему, Тарасов думает, что его пригласили в «Рубин» в 2008-м и через год он будет чемпионом»

Уткин: «По-моему, Тарасов думает, что его пригласили в «Рубин» в 2008-м и через год он будет чемпионом»

11 января 2020, 12:24
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Журналист и блогер Василий Уткин пошутил по поводу приглашения бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова на сбор «Рубина».

«По-моему, Тарасов думает, что его пригласили в «Рубин» в 2008 году и через год он будет чемпионом», – написал Уткин в телеграм-канале, прикрепив скрин из инстаграма футболиста с поздравлениями молодежной сборной России по хоккею с победой на чемпионате мира.

  • 5 января Россия проиграла Канаде в финальном матче мирового первенства со счетом 3:4.
  • Игру в прямом эфире показывал «Первый канал».
  • Параллельно «Матч ТВ» транслировал повтор финала МЧМ 2011 года, в котором россияне победили канадцев.
  • По всей видимости, Тарасов смотрел не тот поединок, но объяснил он свой казус проигранным спором.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий Уткин Василий
Комментарии (3)
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Spinorr
1578760127
Василий, "Тарасов думает" это двусловный анекдот!
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