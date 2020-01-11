Уткин: «По-моему, Тарасов думает, что его пригласили в «Рубин» в 2008-м и через год он будет чемпионом»

Журналист и блогер Василий Уткин пошутил по поводу приглашения бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова на сбор «Рубина».

«По-моему, Тарасов думает, что его пригласили в «Рубин» в 2008 году и через год он будет чемпионом», – написал Уткин в телеграм-канале, прикрепив скрин из инстаграма футболиста с поздравлениями молодежной сборной России по хоккею с победой на чемпионате мира.