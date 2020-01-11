Уткин: «По-моему, Тарасов думает, что его пригласили в «Рубин» в 2008-м и через год он будет чемпионом»

Журналист и блогер Василий Уткин пошутил по поводу приглашения бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова на сбор «Рубина».
«По-моему, Тарасов думает, что его пригласили в «Рубин» в 2008 году и через год он будет чемпионом», – написал Уткин в телеграм-канале, прикрепив скрин из инстаграма футболиста с поздравлениями молодежной сборной России по хоккею с победой на чемпионате мира.
- 5 января Россия проиграла Канаде в финальном матче мирового первенства со счетом 3:4.
- Игру в прямом эфире показывал «Первый канал».
- Параллельно «Матч ТВ» транслировал повтор финала МЧМ 2011 года, в котором россияне победили канадцев.
- По всей видимости, Тарасов смотрел не тот поединок, но объяснил он свой казус проигранным спором.
Источник: Телеграм-канал Василия Уткина