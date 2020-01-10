«Матч ТВ»: «Зенит» снял задачу выхода в ФНЛ для второй команды

Перед «Зенитом-2» не будет ставиться задача выхода из ПФЛ в ФНЛ.

По информации источника, такое решение было принято руководством клуба. Кроме того, «Зенит-2» планирует расстаться со своими лидерами – Леоном Мусаевым, Кириллом Капленко и Ильей Воробьевым, которых клуб, вероятно, продаст.

Также команду Владислава Радимова покинул находившийся в аренде Алексей Гасилин: лучший бомбардир «Зенита-2» формально вернулся в «Томь», но уже расторг с ней контракт.