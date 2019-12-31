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    «Матч ТВ»: «Зенит» снял задачу выхода в ФНЛ для второй команды

    Перед «Зенитом-2» не будет ставиться задача выхода из ПФЛ в ФНЛ.

    По информации источника, такое решение было принято руководством клуба. Кроме того, «Зенит-2» планирует расстаться со своими лидерами – Леоном Мусаевым, Кириллом Капленко и Ильей Воробьевым, которых клуб, вероятно, продаст.

    Также команду Владислава Радимова покинул находившийся в аренде Алексей Гасилин: лучший бомбардир «Зенита-2» формально вернулся в «Томь», но уже расторг с ней контракт.

    • «Зенит-2» занимает третье место в зоне ПФЛ-Запад, отставая от лидирующего «Велеса» на четыре очка.
    • Ранее «Зенит-2» провел четыре сезона в ФНЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +395

      Nevsky_RU 40 минут назад

      Какие то странные мутки замутки. Никому не очевидна задача данного коллектива. Зачем и почему он вообще существует. Вертикаль Зенит М, Зенит 2, и основной Зенит не работала и не работает, до сих пор последние успехи академии - времени Морозова/Петржелы

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