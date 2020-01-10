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«Матч ТВ»: «Зенит» снял задачу выхода в ФНЛ для второй команды

10 января 2020, 00:30
5

Перед «Зенитом-2» не будет ставиться задача выхода из ПФЛ в ФНЛ.

По информации источника, такое решение было принято руководством клуба. Кроме того, «Зенит-2» планирует расстаться со своими лидерами – Леоном Мусаевым, Кириллом Капленко и Ильей Воробьевым, которых клуб, вероятно, продаст.

Также команду Владислава Радимова покинул находившийся в аренде Алексей Гасилин: лучший бомбардир «Зенита-2» формально вернулся в «Томь», но уже расторг с ней контракт.

  • «Зенит-2» занимает третье место в зоне ПФЛ-Запад, отставая от лидирующего «Велеса» на четыре очка.
  • Ранее «Зенит-2» провел четыре сезона в ФНЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ПФЛ. Зона Запад Россия. ФНЛ Зенит Зенит-2
Комментарии (5)
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Nevsky_RU
1578606102
Какие то странные мутки замутки. Никому не очевидна задача данного коллектива. Зачем и почему он вообще существует. Вертикаль Зенит М, Зенит 2, и основной Зенит не работала и не работает, до сих пор последние успехи академии - времени Морозова/Петржелы
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vladimir-7
1578637750
А нам всё равно, что там в болоте творится.
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mikatv
1578646295
Временщики. Все в Пахана своего. Сейчас бабла поднять, на него купить тех, кто Барсе не нужен и отчитаться победой в нашем кривом чемпе. А свои воспитанники, детско-юношеские школы - не не слышали. У них все эти академии и фарм-клубы для галочки. Отчитаться, что работа идет. Потому как растить долго, он вырастит, а тебя уже через инвестфонд в банк отправили работать. И где медалька за ударный труд? А Малколма купил - и норм. Даже если он лечится полгода. А потом... чего-то у нас в сборной нет игроков с европейским опытом. Так а откуда им взяться? С вашим лимитом и отношением к молодым. Им всем с высокой башни на наш футбол. Бабло. Яхты, особняки в Майами и еще бы под санкции не попасть, чтобы детишки в Лондоне учились.
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Hektor 84
1578651852
Просто Буланов не тренер. На большее не способен.
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