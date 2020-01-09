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Эмери посоветовал Неймару покинуть «ПСЖ»

9 января 2020, 10:30
6

Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что нападающему Неймару необходимо уйти из парижского клуба и вернуться в Испанию.

«Мы много слышим разговоров о возвращении Неймара в «Барселону». Я принимал участие в его переходе в «ПСЖ». Теперь, когда я нахожусь в Испании, думаю, что Неймар должен вернуться.

Ему нужно добиться стабильности: в 27 лет у него есть все условия, чтобы стать лучшим игроком в мире. Я бы хотел, чтобы он вернулся, потому что лучшие игроки должны играть в лучших командах», – сказал Эмери.

  • В 2017 году Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
  • За 2,5 сезона бразилец сыграл 71 матч в составе парижан, забил 61 гол и сделал 35 ассистов.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Источник: Cadena Ser
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар Эмери Унаи
Комментарии (6)
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Lester84
1578556500
Эмери - капитан очевидность))) Неймар уже год куда-то уходит
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bset
1578556684
Вот и 27 лет уже. Сидел бы в Барселоне, рос над самим собой, старался перерасти партнеров по нападению. И был бы сейчас намного сильнее, претендовал бы на золотой мяч. А так погнался за какой-то славой непонятной. Хави и Иньеста играли вместе с Месси и никто не говорит, что они были незаметны на его фоне.
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koli4ka
1578561706
УнаИ...Вам уже боржоми не поможет,да и советы Ваши как бы не к чему,если выперли Вас из всех возможных топ клубов...
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kuzen19
1578562200
игрок конечно топчик, но как на поле так и в жизни слишком женственно себя ведЁт.
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DeStar
1578568286
не.. думал он с возрастом поменяется. а как посмотришь буквально 2-3 матча псж после возвращения неймара думаешь ну ипать.. ты чего? ты можешь обвести любого игрока, да хоть двух сразу, нахрена падать за матча около 20 раз когда реально ударили 2? это не нормально
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Plyash
1578584660
Обделался Неймар по полной.Всё боялся быть в тени Месси и Суареса,а ведь такая чудная "тройка" была,на загляденье.Такой команды как Барселона и таких друзей и партнёров как Месси и Суарес ему больше не видать.
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