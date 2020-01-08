Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Эмери посоветовал Неймару покинуть «ПСЖ»

    Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что нападающему Неймару необходимо уйти из парижского клуба и вернуться в Испанию.

    «Мы много слышим разговоров о возвращении Неймара в «Барселону». Я принимал участие в его переходе в «ПСЖ». Теперь, когда я нахожусь в Испании, думаю, что Неймар должен вернуться.

    Ему нужно добиться стабильности: в 27 лет у него есть все условия, чтобы стать лучшим игроком в мире. Я бы хотел, чтобы он вернулся, потому что лучшие игроки должны играть в лучших командах», – сказал Эмери.

    • В 2017 году Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
    • За 2,5 сезона бразилец сыграл 71 матч в составе парижан, забил 61 гол и сделал 35 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Cadena Ser

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -4

      Питерский князь 17 минут назад

      Неймар ч.мо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13344

      bset 1 час назад

      Вот и 27 лет уже. Сидел бы в Барселоне, рос над самим собой, старался перерасти партнеров по нападению. И был бы сейчас намного сильнее, претендовал бы на золотой мяч. А так погнался за какой-то славой непонятной. Хави и Иньеста играли вместе с Месси и никто не говорит, что они были незаметны на его фоне.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4647

      Lester84 1 час назад

      Эмери - капитан очевидность))) Неймар уже год куда-то уходит

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80579
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75064
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru