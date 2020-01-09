Эмери посоветовал Неймару покинуть «ПСЖ»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что нападающему Неймару необходимо уйти из парижского клуба и вернуться в Испанию.

«Мы много слышим разговоров о возвращении Неймара в «Барселону». Я принимал участие в его переходе в «ПСЖ». Теперь, когда я нахожусь в Испании, думаю, что Неймар должен вернуться.

Ему нужно добиться стабильности: в 27 лет у него есть все условия, чтобы стать лучшим игроком в мире. Я бы хотел, чтобы он вернулся, потому что лучшие игроки должны играть в лучших командах», – сказал Эмери.