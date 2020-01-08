Майка Ричардс: «Мне немного жаль Рэшфорда. Если бы он играл за «Манчестер Сити», то забивал бы по 40 голов за сезон»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд мог бы забивать по 40 голов за сезон, если бы играл в команде Хосепа Гвардиолы.

«Мне немного жаль Рэшфорда. Если бы он играл за «Манчестер Сити», то забивал бы по 40 голов за сезон. Но очевидно, что он хорошо смотрится и с Марсьялем, Джеймсом и Лингардом«, – сказал Ричардс.

В этом сезоне АПЛ Рэшфорд провел 21 матч, забил 12 голов и сделал пять результативных передач.

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