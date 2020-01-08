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  • Майка Ричардс: «Мне немного жаль Рэшфорда. Если бы он играл за «Манчестер Сити», то забивал бы по 40 голов за сезон»

Майка Ричардс: «Мне немного жаль Рэшфорда. Если бы он играл за «Манчестер Сити», то забивал бы по 40 голов за сезон»

8 января 2020, 11:37
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд мог бы забивать по 40 голов за сезон, если бы играл в команде Хосепа Гвардиолы.

«Мне немного жаль Рэшфорда. Если бы он играл за «Манчестер Сити», то забивал бы по 40 голов за сезон. Но очевидно, что он хорошо смотрится и с Марсьялем, Джеймсом и Лингардом«, – сказал Ричардс.

  • В этом сезоне АПЛ Рэшфорд провел 21 матч, забил 12 голов и сделал пять результативных передач.

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Источник: Daily Mail
Англия. Кубок лиги Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Ричардс Майка Рэшфорд Маркус
Комментарии (2)
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Cules2013
1578484058
чушь
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MU-fanatic
1578509092
что за бред несет эта черная обезьяна!)Рэш сам виноват,что не может реализовывать 100% моменты!!!
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