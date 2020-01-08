Кубок лиги. «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче обыграл «Манчестер Юнайтед»

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» в гостях победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

К перерыву команда Хосепа Гвардиолы громила соперника 3:0 благодаря результативным ударам Бернарду Силвы и Рияда Мареза, а также автоголу Андреаса Перейры. Во втором тайме хозяева поля один мяч отыграли – отличился Маркус Рэшфорд.

Ответная встреча состоится 29 января на «Этихад Стэдиум».

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Б. Силва, 17; 0:2 – Марез, 33; 0:3 – Перейра (в свои ворота), 39; 1:3 – Рэшфорд, 70.

Результаты Кубка английской лиги