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    Кубок лиги. «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче обыграл «Манчестер Юнайтед»

    В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» в гостях победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

    К перерыву команда Хосепа Гвардиолы громила соперника 3:0 благодаря результативным ударам Бернарду Силвы и Рияда Мареза, а также автоголу Андреаса Перейры. Во втором тайме хозяева поля один мяч отыграли – отличился Маркус Рэшфорд.

    Ответная встреча состоится 29 января на «Этихад Стэдиум».

    Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первый матч

    Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Б. Силва, 17; 0:2 – Марез, 33; 0:3 – Перейра (в свои ворота), 39; 1:3 – Рэшфорд, 70.

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1219

      Павел Буре 1 час назад

      когда увидел что нет Макгуаера в составе обрадовался, но пара джонс - линделеф это вообще кошмар!!!

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      Рейтинг: +568

      житель СПб 1 час назад

      Что и требовалось - не доказать, а лишний раз убедиться. Молодцы!

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      Рейтинг: +2336

      mutabor0992 1 час назад

      Да М.Ю. не тот...Их игра ни о чем. Жаль Сэра Алекса!Пора Сульшера менять.

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