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Кубок лиги. «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче обыграл «Манчестер Юнайтед»

8 января 2020, 00:55
4

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» в гостях победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

К перерыву команда Хосепа Гвардиолы громила соперника 3:0 благодаря результативным ударам Бернарду Силвы и Рияда Мареза, а также автоголу Андреаса Перейры. Во втором тайме хозяева поля один мяч отыграли – отличился Маркус Рэшфорд.

Ответная встреча состоится 29 января на «Этихад Стэдиум».

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Б. Силва, 17; 0:2 – Марез, 33; 0:3 – Перейра (в свои ворота), 39; 1:3 – Рэшфорд, 70.

Результаты Кубка английской лиги

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Комментарии (4)
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mutabor0992
1578434419
Да М.Ю. не тот...Их игра ни о чем. Жаль Сэра Алекса!Пора Сульшера менять.
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житель СПб
1578434994
Что и требовалось - не доказать, а лишний раз убедиться. Молодцы!
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Павел Буре
1578435420
когда увидел что нет Макгуаера в составе обрадовался, но пара джонс - линделеф это вообще кошмар!!!
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Garrincha58
1578469115
как в басне Крылова Моська и Слон на этот раз МЮська пыталась лаять на МСлона но вышло как и должно было быть в последнее время жаль смотреть на МЮ
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