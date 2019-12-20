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    Сульшер – о поражении от «Манчестер Сити»: «ПСЖ» – последний пример того, как мы возвращались в игру после домашнего поражения в первом матче»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (1:3).

    «Мы недостаточно хорошо противостояли системе «Манчестер Сити». Мы знаем, насколько они могут хорошо играть. В том же ключе они выиграли у «Челси» (5:0) в прошлом сезоне.

    Теперь нужно, чтобы кто-то взял на себя ответственность. «Манчестер Юнайтед» уже показывал ранее, что может возвращаться в игру после домашнего поражения. «ПСЖ» – последний пример. Мы должны верить в свою игру», – сказал Сульшер.

    • «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал прошлого розыгрыша Лиги чемпионов после поражения со счетом 0:2 от «ПСЖ» на «Олд Траффорд».
    • Ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» состоится 29 января в 22:45 по московскому времени.

    Кубок лиги. «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче обыграл «Манчестер Юнайтед»

    Источник: BBC

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