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  • Сульшер – о поражении от «Манчестер Сити»: «ПСЖ» – последний пример того, как мы возвращались в игру после домашнего поражения в первом матче»

Сульшер – о поражении от «Манчестер Сити»: «ПСЖ» – последний пример того, как мы возвращались в игру после домашнего поражения в первом матче»

8 января 2020, 09:43
6

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (1:3).

«Мы недостаточно хорошо противостояли системе «Манчестер Сити». Мы знаем, насколько они могут хорошо играть. В том же ключе они выиграли у «Челси» (5:0) в прошлом сезоне.

Теперь нужно, чтобы кто-то взял на себя ответственность. «Манчестер Юнайтед» уже показывал ранее, что может возвращаться в игру после домашнего поражения. «ПСЖ» – последний пример. Мы должны верить в свою игру», – сказал Сульшер.

  • «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал прошлого розыгрыша Лиги чемпионов после поражения со счетом 0:2 от «ПСЖ» на «Олд Траффорд».
  • Ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» состоится 29 января в 22:45 по московскому времени.

Кубок лиги. «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче обыграл «Манчестер Юнайтед»

Источник: BBC
Англия. Кубок лиги Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (6)
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Павел Буре
1578469834
Свежо придание, но верится с трудом. С такими центральными защитниками и Фредом, далеко не уедешь.
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Jurabay
1578470020
Физрук пора валить
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Psih86
1578476959
Да когда это было, уже все забыли. Ещё вспомни 99.
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mutabor0992
1578483231
Ой боюс,боюс...(Гвардиола)
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Cules2013
1578484421
отскочили, могли на те же 5-0 устроится. А недавняя игра с Арсеналом - это что было? Единственный гол Сити привёз себе сам. У МЮ моментов было ноль, и это при том, что в Сити пара цз Ферна-Отаменди. Если Сити сам себе не устроит проблем, МЮ ничего не светит.
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Valeron2790
1578498036
О Господи, ПСЖ, то невероятное везение в игре, где соперник явно играл в пол ноги и банально проиграл сам себе. Тогда ещё от знакомых болел Мю, пошел тупорылый говор, мол вот оно, возвращение Манчестера. А по факту, Лэмпард с Челси успешнее в первом же сезоне, чем балабол Сульшер во втором, хотя по составу Мю, мягко говоря, синим не уступает...
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