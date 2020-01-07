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  • Скопинцев – о «Динамо»: «Испытываю большую радость от того, что в рождественский день возвращаюсь в родной клуб»

Скопинцев – о «Динамо»: «Испытываю большую радость от того, что в рождественский день возвращаюсь в родной клуб»

7 января 2020, 12:12
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Полузащитник Дмитрий Скопинцев заявил, что рад переходу в московское «Динамо».

«Испытываю большую радость от того, что в рождественский день возвращаюсь в родной клуб, который мне очень многое дал как игроку. Я ценю желание главного тренера «Динамо» видеть меня в своей команде. Благодарен также руководству клуба за то, что данный переход стал реальностью. Ждал момента, когда вернусь в «Динамо», чтобы защищать бело-голубые цвета.

О работе с Кириллом Александровичем у меня остались самые теплые воспоминания. Он тренировал меня в Академии «Динамо» с 13 по 17 лет. Как известно, это самый сложный и ответственный этап подготовки и становления футболиста. Новиков многому научил меня — начиная с тактики и заканчивая психологией победителя.

Кирилл Александрович работал со мной индивидуально, всегда верил в меня, в мой прогресс. Не скрою, ждал, когда он станет тренером и верил в наше воссоединение. Я отлично знаком с требованиями Кирилла Александровича. Хорошо помню, как он взял меня, футболиста 1997 года рождения, в команду 1996-го. Мы много матчей выиграли, установив своеобразный рекорд — 41 мяч забили и два пропустили. Уверен, впереди нас ждут новые рекорды.

Промежуточная цель — помочь «Динамо» финишировать в верхней части турнирной таблицы, показывая при этом яркий атакующий футбол и радуя болельщиков. О глобальной цели пока не задумывался, собираюсь двигаться к ней шаг за шагом.

В связи с праздниками хочется пожелать болельщикам «Динамо» теплоты, добра, гармонии и благополучия. Ждем вас на стадионе!» – приводит слова Скопинцева пресс-служба московского клуба.

  • Скопинцев – воспитанник «Динамо».
  • За «Краснодар» хавбек выступал с февраля 2019 года. В составе южан он провел 17 матчей и забил два гола.
  • По информации Нобеля Арустамяна, «Динамо» заплатило за игрока 4,3 миллиона евро.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Скопинцев Дмитрий Новиков Кирилл
Комментарии (1)
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FanatSerj
1578406013
и тебе удачи в Динамо, в середине поля как раз пригодишься.
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