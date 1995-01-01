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    Скопинцев – о «Динамо»: «Испытываю большую радость от того, что в рождественский день возвращаюсь в родной клуб»

    Полузащитник Дмитрий Скопинцев заявил, что рад переходу в московское «Динамо».

    «Испытываю большую радость от того, что в рождественский день возвращаюсь в родной клуб, который мне очень многое дал как игроку. Я ценю желание главного тренера «Динамо» видеть меня в своей команде. Благодарен также руководству клуба за то, что данный переход стал реальностью. Ждал момента, когда вернусь в «Динамо», чтобы защищать бело-голубые цвета.

    О работе с Кириллом Александровичем у меня остались самые теплые воспоминания. Он тренировал меня в Академии «Динамо» с 13 по 17 лет. Как известно, это самый сложный и ответственный этап подготовки и становления футболиста. Новиков многому научил меня — начиная с тактики и заканчивая психологией победителя.

    Кирилл Александрович работал со мной индивидуально, всегда верил в меня, в мой прогресс. Не скрою, ждал, когда он станет тренером и верил в наше воссоединение. Я отлично знаком с требованиями Кирилла Александровича. Хорошо помню, как он взял меня, футболиста 1997 года рождения, в команду 1996-го. Мы много матчей выиграли, установив своеобразный рекорд — 41 мяч забили и два пропустили. Уверен, впереди нас ждут новые рекорды.

    Промежуточная цель — помочь «Динамо» финишировать в верхней части турнирной таблицы, показывая при этом яркий атакующий футбол и радуя болельщиков. О глобальной цели пока не задумывался, собираюсь двигаться к ней шаг за шагом.

    В связи с праздниками хочется пожелать болельщикам «Динамо» теплоты, добра, гармонии и благополучия. Ждем вас на стадионе!» – приводит слова Скопинцева пресс-служба московского клуба.

    • Скопинцев – воспитанник «Динамо».
    • За «Краснодар» хавбек выступал с февраля 2019 года. В составе южан он провел 17 матчей и забил два гола.
    • По информации Нобеля Арустамяна, «Динамо» заплатило за игрока 4,3 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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