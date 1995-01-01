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    Арустамян: «Динамо» заплатило за Скопинцева 4,3 миллиона

    Журналист и телекомментатор Нобель Арустамян раскрыл условия сделки по переходу полузащитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара» в «Динамо».

    Сообщается, что московский клуб заплатил за 22-летнего футболиста 4,3 миллиона евро.

    Срок контракта хавбека пока неизвестен. Зарплата – 750 тысяч евро в год плюс 300 тысяч в виде бонусов.

    • Скопинцев – воспитанник «Динамо».
    • За «Краснодар» хавбек выступал с февраля 2019 года.
    • В составе южан он провел 17 матчей и забил два гола.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36529

      portero 59 секунд назад

      ну и хорошо, не пошло у него в Краснодаре.

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