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Арустамян: «Динамо» заплатило за Скопинцева 4,3 миллиона

7 января 2020, 00:34
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Журналист и телекомментатор Нобель Арустамян раскрыл условия сделки по переходу полузащитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара» в «Динамо».

Сообщается, что московский клуб заплатил за 22-летнего футболиста 4,3 миллиона евро.

Срок контракта хавбека пока неизвестен. Зарплата – 750 тысяч евро в год плюс 300 тысяч в виде бонусов.

  • Скопинцев – воспитанник «Динамо».
  • За «Краснодар» хавбек выступал с февраля 2019 года.
  • В составе южан он провел 17 матчей и забил два гола.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Скопинцев Дмитрий Арустамян Нобель
Комментарии (2)
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portero
1578347645
ну и хорошо, не пошло у него в Краснодаре.
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Фан666
1578388371
Чувак пару лет не играет, а за него столько отваливаются ещё и зп лям. Спартак гулиеву уже платил столько, теперь не знают куда его сбагрить
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