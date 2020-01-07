Арустамян: «Динамо» заплатило за Скопинцева 4,3 миллиона

Журналист и телекомментатор Нобель Арустамян раскрыл условия сделки по переходу полузащитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара» в «Динамо».

Сообщается, что московский клуб заплатил за 22-летнего футболиста 4,3 миллиона евро.

Срок контракта хавбека пока неизвестен. Зарплата – 750 тысяч евро в год плюс 300 тысяч в виде бонусов.