Арустамян: «Динамо» заплатило за Скопинцева 4,3 миллиона

Журналист и телекомментатор Нобель Арустамян раскрыл условия сделки по переходу полузащитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара» в «Динамо».
Сообщается, что московский клуб заплатил за 22-летнего футболиста 4,3 миллиона евро.
Срок контракта хавбека пока неизвестен. Зарплата – 750 тысяч евро в год плюс 300 тысяч в виде бонусов.
- Скопинцев – воспитанник «Динамо».
- За «Краснодар» хавбек выступал с февраля 2019 года.
- В составе южан он провел 17 матчей и забил два гола.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна