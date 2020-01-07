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  • «ПСЖ» готов предложить «Милану» 80 миллионов за Романьоли и Пакету

«ПСЖ» готов предложить «Милану» 80 миллионов за Романьоли и Пакету

7 января 2020, 01:17
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«ПСЖ» хочет усилиться двумя игроками «Милана», сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, парижане намерены во время зимнего трансферного окна заполучить защитника Алессио Романьоли и хавбека Лукаса Пакету.

За итальянца и бразильца «ПСЖ» готов предложить 80 миллионов евро.

  • В текущем сезоне 24 летний Романьоли провел за «Милан» 18 игр, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.
  • 22-летний Пакета за указанный период сделал одну голевую передачу в 14 матчах. Его рыночная стоимость – 33 миллиона евро.

Источник: Calciomercato
Франция. Лига 1 Италия. Серия А ПСЖ Милан Романьоли Алессио Пакета Лукас
Комментарии (2)
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DeStar
1578481176
зачем они псж, да и кем будет играть милан)
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