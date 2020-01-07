«ПСЖ» готов предложить «Милану» 80 миллионов за Романьоли и Пакету

«ПСЖ» хочет усилиться двумя игроками «Милана», сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, парижане намерены во время зимнего трансферного окна заполучить защитника Алессио Романьоли и хавбека Лукаса Пакету.

За итальянца и бразильца «ПСЖ» готов предложить 80 миллионов евро.