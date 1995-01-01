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    «ПСЖ» готов предложить «Милану» 80 миллионов за Романьоли и Пакету

    «ПСЖ» хочет усилиться двумя игроками «Милана», сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

    По информации источника, парижане намерены во время зимнего трансферного окна заполучить защитника Алессио Романьоли и хавбека Лукаса Пакету.

    За итальянца и бразильца «ПСЖ» готов предложить 80 миллионов евро.

    • В текущем сезоне 24 летний Романьоли провел за «Милан» 18 игр, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.
    • 22-летний Пакета за указанный период сделал одну голевую передачу в 14 матчах. Его рыночная стоимость – 33 миллиона евро.

    Источник: Calciomercato

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