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    «Антальяспор» подтвердил согласование контракта с Кудряшовым

    В «Антальяспоре» сообщили о договоренности с бывшим защитником «Сочи» Федором Кудряшовым.

    Директор футбольного отдела клуба Айтач Алтай заявил, что контракт Кудряшова согласован. «Его контракт, скорее всего, будет подписан сегодня», – сказал Алтай на пресс-конференции, посвященной назначению нового главного тренера Тамера Туны.

    • В декабре Кудряшов разорвал контракт с «Сочи». Руководство южан отказалось раскрывать причины ухода футболиста.
    • Кудряшов играл в Сочи с лета.
    • Интерес к игроку проявлял также швейцарский «Цюрих».
    • «Антальяспор» в чемпионате Турции идет в зоне вылета.

    Ntvspor: Кудряшов согласовал контракт с «Антальяспором»

    Источник: Trt spor

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