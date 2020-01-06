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  • «Антальяспор» подтвердил согласование контракта с Кудряшовым

«Антальяспор» подтвердил согласование контракта с Кудряшовым

6 января 2020, 17:06
2

В «Антальяспоре» сообщили о договоренности с бывшим защитником «Сочи» Федором Кудряшовым.

Директор футбольного отдела клуба Айтач Алтай заявил, что контракт Кудряшова согласован. «Его контракт, скорее всего, будет подписан сегодня», – сказал Алтай на пресс-конференции, посвященной назначению нового главного тренера Тамера Туны.

  • В декабре Кудряшов разорвал контракт с «Сочи». Руководство южан отказалось раскрывать причины ухода футболиста.
  • Кудряшов играл в Сочи с лета.
  • Интерес к игроку проявлял также швейцарский «Цюрих».
  • «Антальяспор» в чемпионате Турции идет в зоне вылета.

Ntvspor: Кудряшов согласовал контракт с «Антальяспором»

Источник: Trt spor
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Антальяспор Сочи Кудряшов Федор
Комментарии (2)
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Борис23
1578330633
Чё-то его опять в Турцию потянуло.
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DOCTOR PENALTY
1578339141
Янычар Федя снова в строю.
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