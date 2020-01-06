«Антальяспор» подтвердил согласование контракта с Кудряшовым

В «Антальяспоре» сообщили о договоренности с бывшим защитником «Сочи» Федором Кудряшовым.

Директор футбольного отдела клуба Айтач Алтай заявил, что контракт Кудряшова согласован. «Его контракт, скорее всего, будет подписан сегодня», – сказал Алтай на пресс-конференции, посвященной назначению нового главного тренера Тамера Туны.

В декабре Кудряшов разорвал контракт с «Сочи». Руководство южан отказалось раскрывать причины ухода футболиста.

Кудряшов играл в Сочи с лета.

Интерес к игроку проявлял также швейцарский «Цюрих».

«Антальяспор» в чемпионате Турции идет в зоне вылета.

Ntvspor: Кудряшов согласовал контракт с «Антальяспором»