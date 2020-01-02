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    Ntvspor: Кудряшов согласовал контракт с «Антальяспором»

    Защитник Федор Кудряшов может вернуться в Турцию. Футболист согласовал полуторагодичный контракт с клубом Суперлиги «Антальяспором», пишет Ntvspor.

    В декабре Кудряшов разорвал контракт с «Сочи». Руководство южан отказалось раскрывать причины ухода футболиста.

    Источник: Ntvspor

    Спортивный ресурс турецкого телеканала NTV. Аудитория в твиттере - более 6 миллионов подписчиков.

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    02.01.2020 20:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +663

      NEONFOL 3 января 2020, 09:46

      для карьеры это минус, одно дело к лидеру чемпионата, другое добить аутсайдера

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 2 января 2020, 23:03

      В самый курортный город Турции, неплохо .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 2 января 2020, 21:52

      Федя, ты же хотел в Спартак, нахера тебе Турция...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 2 января 2020, 21:11

      Всё ясно. Он хотел бежать обратно в Турцию, а его не пускали. Вот и весь секрет

      0
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 2 января 2020, 21:09

      У них что там своих Кудряшовых не хватает?

      1
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > solodealer 2 января 2020, 22:33

      Опять с caps lock проблемы?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ > solodealer 2 января 2020, 23:02

      В отличии от РФ в Турции работают законы.

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      ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > FRZZ 3 января 2020, 01:01

      Ты живешь в Турции?

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Hektor 84 3 января 2020, 09:11

      В Саратове живет

      0
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ > Hektor 84 3 января 2020, 12:47

      В 4 раза в год приходится побывать по делам.

      0
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