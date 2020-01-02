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Ntvspor: Кудряшов согласовал контракт с «Антальяспором»

2 января 2020, 20:58
7

Защитник Федор Кудряшов может вернуться в Турцию. Футболист согласовал полуторагодичный контракт с клубом Суперлиги «Антальяспором», пишет Ntvspor.

В декабре Кудряшов разорвал контракт с «Сочи». Руководство южан отказалось раскрывать причины ухода футболиста.

Источник: Ntvspor

Спортивный ресурс турецкого телеканала NTV. Аудитория в твиттере - более 6 миллионов подписчиков.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Антальяспор Россия Кудряшов Федор
Комментарии (7)
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Hektor 84
1577988570
У них что там своих Кудряшовых не хватает?
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Давид59
1577988687
Всё ясно. Он хотел бежать обратно в Турцию, а его не пускали. Вот и весь секрет
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DOCTOR PENALTY
1577991131
Федя, ты же хотел в Спартак, нахера тебе Турция...
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NEONFOL
1578033966
для карьеры это минус, одно дело к лидеру чемпионата, другое добить аутсайдера
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