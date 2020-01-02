Ntvspor: Кудряшов согласовал контракт с «Антальяспором»

Защитник Федор Кудряшов может вернуться в Турцию. Футболист согласовал полуторагодичный контракт с клубом Суперлиги «Антальяспором», пишет Ntvspor.

В декабре Кудряшов разорвал контракт с «Сочи». Руководство южан отказалось раскрывать причины ухода футболиста.