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The Athletic: «Ман Сити» интересуется Шкриньяром и Матвиенко

6 января 2020, 13:27
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«Манчестер Сити» собирается купить игрока обороны в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

«Горожане» проявляют интерес к защитнику «Интера» Милану Шкриньяру и защитнику «Шахтера» Николаем Матвиенко. В прошлом году Шкриньяр подписал с миланцами новый контракт до июня 2023 года, «Сити» придется потратить более 62 миллионов фунтов, чтобы купить хорвата.

Кроме того, «Сити» следит за защитниками «Борнмута» и «Лестера» Натаном Аке и Джагларом Сеюнджу.

Манчестерский клуб также рассматривает возможность покупки полузащитника. «Сити» интересуется хавбеком «Тоттенхэма» Гарри Уинксом.

  • 23-летний Матвиенко сыграл за сборную Украины 26 матчей.
  • Его рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.
  • Контракт Матвиенко с «Шахтером» истекает в 2021 году.

Источник: The Athletic

Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году.

Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Манчестер Сити Интер Шахтер Матвиенко Николай Шкриньяр Милан
Комментарии (2)
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Hektor 84
1578312242
Так Милан Шкриниар не хорват, а словак.
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