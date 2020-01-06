The Athletic: «Ман Сити» интересуется Шкриньяром и Матвиенко

«Манчестер Сити» собирается купить игрока обороны в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

«Горожане» проявляют интерес к защитнику «Интера» Милану Шкриньяру и защитнику «Шахтера» Николаем Матвиенко. В прошлом году Шкриньяр подписал с миланцами новый контракт до июня 2023 года, «Сити» придется потратить более 62 миллионов фунтов, чтобы купить хорвата.

Кроме того, «Сити» следит за защитниками «Борнмута» и «Лестера» Натаном Аке и Джагларом Сеюнджу.

Манчестерский клуб также рассматривает возможность покупки полузащитника. «Сити» интересуется хавбеком «Тоттенхэма» Гарри Уинксом.