The Athletic: «Ман Сити» интересуется Шкриньяром и Матвиенко

«Манчестер Сити» собирается купить игрока обороны в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.
«Горожане» проявляют интерес к защитнику «Интера» Милану Шкриньяру и защитнику «Шахтера» Николаем Матвиенко. В прошлом году Шкриньяр подписал с миланцами новый контракт до июня 2023 года, «Сити» придется потратить более 62 миллионов фунтов, чтобы купить хорвата.
Кроме того, «Сити» следит за защитниками «Борнмута» и «Лестера» Натаном Аке и Джагларом Сеюнджу.
Манчестерский клуб также рассматривает возможность покупки полузащитника. «Сити» интересуется хавбеком «Тоттенхэма» Гарри Уинксом.
- 23-летний Матвиенко сыграл за сборную Украины 26 матчей.
- Его рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.
- Контракт Матвиенко с «Шахтером» истекает в 2021 году.
Источник: The Athletic
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