Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тошич: «В Москве еще есть символы коммунистического прошлого – изображения Ленина, Сталина. Памятники на каждом бульваре»

Тошич: «В Москве еще есть символы коммунистического прошлого – изображения Ленина, Сталина. Памятники на каждом бульваре»

3 января 2020, 14:24
7

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что в Москве осталось немало символов СССР.

«В Москве с течением времени становится все меньше и меньше коммунистического прошлого. Они в каком-то роде... модернизировали себя. Однако еще есть символы с пятиконечной звездой, изображения Ленина, Сталина. Памятники? На каждом бульваре» – цитирует «Спортски Журнал» Тошича.

  • Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
  • Сейчас игрок защищает цвета «Партизана».

Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате в России»

Источник: «Спортски Журнал»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Партизан Тошич Зоран
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1578051224
Твое какое дело? На мячик смотри!
Ответить
Yev
1578054511
И что...?
Ответить
Yev
1578054722
Кстати, если он не в курсе: у нас еще есть памятники Николаю II, Петру I, Ивану Грозному и т.д., у нас тчут и уважают собственную историю и исторических лидеров, кстати во много повлиявших на ход мировой истории. А в Сербии нет памятников Брос Тито?
Ответить
DOCTOR PENALTY
1578056220
Кто это там вякает? Дайте лупу, попробую разглядеть...
Ответить
Граф2019
1578057850
а у меня еще и комсомольский есть!!! я там молодой и красивый- вот...
Ответить
Евген105
1578060206
Это наше настоящее!Навсегда!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+