Тошич: «В Москве еще есть символы коммунистического прошлого – изображения Ленина, Сталина. Памятники на каждом бульваре»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что в Москве осталось немало символов СССР.

«В Москве с течением времени становится все меньше и меньше коммунистического прошлого. Они в каком-то роде... модернизировали себя. Однако еще есть символы с пятиконечной звездой, изображения Ленина, Сталина. Памятники? На каждом бульваре» – цитирует «Спортски Журнал» Тошича.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

Сейчас игрок защищает цвета «Партизана».

Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате в России»