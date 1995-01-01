Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Тошич: «В Москве еще есть символы коммунистического прошлого – изображения Ленина, Сталина. Памятники на каждом бульваре»

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что в Москве осталось немало символов СССР.

    «В Москве с течением времени становится все меньше и меньше коммунистического прошлого. Они в каком-то роде... модернизировали себя. Однако еще есть символы с пятиконечной звездой, изображения Ленина, Сталина. Памятники? На каждом бульваре» – цитирует «Спортски Журнал» Тошича.

    • Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
    • Сейчас игрок защищает цвета «Партизана».

    Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате в России»

    Источник: «Спортски Журнал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:24
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +298

      Граф2019 26 минут назад

      а у меня еще и комсомольский есть!!! я там молодой и красивый- вот...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15319

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Кто это там вякает? Дайте лупу, попробую разглядеть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3770

      Yev 1 час назад

      Кстати, если он не в курсе: у нас еще есть памятники Николаю II, Петру I, Ивану Грозному и т.д., у нас тчут и уважают собственную историю и исторических лидеров, кстати во много повлиявших на ход мировой истории. А в Сербии нет памятников Брос Тито?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3770

      Yev 1 час назад

      И что...?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4719

      paracetamol 2 часа назад

      Твое какое дело? На мячик смотри!

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79445
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74979
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru