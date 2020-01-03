Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Globo Esporte: «Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

Globo Esporte: «Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

3 января 2020, 00:30
14

Защитника «Спартака» Айртона вызвали в олимпийскую сборную Бразилии на матчи отбора на Олимпиаду-2020, которые состоятся в январе. По сведениям Globo Esporte, москвичи не отпустили футболиста.

Клуб предпочел, чтобы в январе Айртон проходил подготовку вместе с командой. Некоторые другие европейские клубы также не отпустили своих игроков в бразильскую сборную.

  • Бразильцы в отборе сыграют с Парагваем, Уругваем, Боливией, Перу.
  • «Спартак» с 13 по 24 января проведет сбор в ОАЭ.
  • Москвичи в РПЛ идут десятыми.

Источник: Globo Esporte
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Айртон
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Stavropolets
1578023367
Поступили по свински
Ответить
subbotaspartak
1578026053
Может ставка Спартака и высока, Но как для игрока?
Ответить
Masteralex
1578026724
футбол на олимпиаде никому не нужен и правильно делают, что не срывают зимний сбор важного игрока из-за какого-то тухлого турнира
Ответить
oyabun
1578028889
Это еще один ответ тем кто распространяет дикие слухи о том что Айртона якобы предложили продать во Фламенго.
Ответить
Давид59
1578031129
А потом будут удивляться, если он захочет сменить клуб
Ответить
NEONFOL
1578033743
слабо вериться
Ответить
ufos73
1578034192
Зря, он там мог себе цену набить, уж точно 5 лямов не его стоимость!
Ответить
vka1970
1578035652
Если клуб рассчитывает так на игрока, то зачем тогда его продавать ? Похоже журналюги слышали звон, но не знают где он.
Ответить
derrik2000
1578046283
На Яндекс Дзен появилось короткое вью с Фернандо о его возможном переходе обратно в Спартак. Он говорит, что это всё выдумки журналистов, и китайцы возможно выкупят его трансфер, чтобы перепродать в другой клуб. Может быть, так оно и будет, а, может, сам Фернандо "темнит", чтобы не сглазить.
Ответить
paracetamol
1578051090
Жалко Айртона, хороший игрок, но куда попал...?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+