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    Globo Esporte: «Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

    Защитника «Спартака» Айртона вызвали в олимпийскую сборную Бразилии на матчи отбора на Олимпиаду-2020, которые состоятся в январе. По сведениям Globo Esporte, москвичи не отпустили футболиста.

    Клуб предпочел, чтобы в январе Айртон проходил подготовку вместе с командой. Некоторые другие европейские клубы также не отпустили своих игроков в бразильскую сборную.

    • Бразильцы в отборе сыграют с Парагваем, Уругваем, Боливией, Перу.
    • «Спартак» с 13 по 24 января проведет сбор в ОАЭ.
    • Москвичи в РПЛ идут десятыми.

    Источник: Globo Esporte

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