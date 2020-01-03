Globo Esporte: «Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

Защитника «Спартака» Айртона вызвали в олимпийскую сборную Бразилии на матчи отбора на Олимпиаду-2020, которые состоятся в январе. По сведениям Globo Esporte, москвичи не отпустили футболиста.
Клуб предпочел, чтобы в январе Айртон проходил подготовку вместе с командой. Некоторые другие европейские клубы также не отпустили своих игроков в бразильскую сборную.
- Бразильцы в отборе сыграют с Парагваем, Уругваем, Боливией, Перу.
- «Спартак» с 13 по 24 января проведет сбор в ОАЭ.
- Москвичи в РПЛ идут десятыми.
Источник: Globo Esporte