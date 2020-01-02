Полузащитник «Динамо» Каборе – самый удаляемый игрок десятилетия в топ-10 европейских лигах

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых удаляемых футболистов, выступающих в топ-10 европейских лигах, за период с 2010 по 2019 год.

Первое место занял полузащитник «Динамо» Шарль Каборе. В его пассиве 16 красных карточек в 350 матчах.

С минимальным отставанием на втором месте расположился капитан «Реала» Серхио Рамос – 15 удалений в 435 играх.

Замкнул тройку самых грубых игроков десятилетия защитник «Боавишты» Рикарду Кошта. Его в 227 встречах выгоняли с поля 11 раз.

Топ-10 рейтинга можно посмотреть на фото ниже.