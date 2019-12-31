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    Полузащитник «Динамо» Каборе – самый удаляемый игрок десятилетия в топ-10 европейских лигах

    Transfermarkt опубликовал рейтинг самых удаляемых футболистов, выступающих в топ-10 европейских лигах, за период с 2010 по 2019 год.

    Первое место занял полузащитник «Динамо» Шарль Каборе. В его пассиве 16 красных карточек в 350 матчах.

    С минимальным отставанием на втором месте расположился капитан «Реала» Серхио Рамос – 15 удалений в 435 играх.

    Замкнул тройку самых грубых игроков десятилетия защитник «Боавишты» Рикарду Кошта. Его в 227 встречах выгоняли с поля 11 раз.

    Топ-10 рейтинга можно посмотреть на фото ниже.

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    Публикация от text (@transfermarkt_official)

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +651

      life85 33 минуты назад

      А где же португальская маленькая мразь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1111

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2182

      Chesn0k 1 час назад

      ждём комментарий селюка)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1024

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Ну хоть где-то РПЛ в лидерах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1210

      altezzik 3 часа назад

      Достижение! Самого Рамоса обошел.

      2
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