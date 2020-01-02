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  • Полузащитник «Динамо» Каборе – самый удаляемый игрок десятилетия в топ-10 европейских лигах

Полузащитник «Динамо» Каборе – самый удаляемый игрок десятилетия в топ-10 европейских лигах

2 января 2020, 11:35
6

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых удаляемых футболистов, выступающих в топ-10 европейских лигах, за период с 2010 по 2019 год.

Первое место занял полузащитник «Динамо» Шарль Каборе. В его пассиве 16 красных карточек в 350 матчах.

С минимальным отставанием на втором месте расположился капитан «Реала» Серхио Рамос – 15 удалений в 435 играх.

Замкнул тройку самых грубых игроков десятилетия защитник «Боавишты» Рикарду Кошта. Его в 227 встречах выгоняли с поля 11 раз.

Топ-10 рейтинга можно посмотреть на фото ниже.

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Публикация от text (@transfermarkt_official)

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Динамо Каборе Шарль
Комментарии (6)
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altezzik
1577955412
Достижение! Самого Рамоса обошел.
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Из Твери Леха
1577957182
Ну хоть где-то РПЛ в лидерах.
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Chesn0k
1577961854
ждём комментарий селюка)
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life85
1577964918
А где же португальская маленькая мразь?
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Вальдемар IV
1577973046
все равно поменьше в москве стали удалять, втб все-таки на груди
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lebedevaleks
1577973057
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