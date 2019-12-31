«Челси» проявляет интерес к Вернеру

На форварда «Лейпцига» Тимо Вернера появился новый претендент. Информацию о действующем контракте немца запрашивал «Челси».

Лондонцы узнавали, сколько составляет сумма отступных за зимний переход игрока, если таковая прописана. По сведениям источников, «Лейпциг» запросит не менее 25 миллионов фунтов стерлингов.