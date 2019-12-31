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«Челси» проявляет интерес к Вернеру

31 декабря 2019, 11:58
6

На форварда «Лейпцига» Тимо Вернера появился новый претендент. Информацию о действующем контракте немца запрашивал «Челси».

Лондонцы узнавали, сколько составляет сумма отступных за зимний переход игрока, если таковая прописана. По сведениям источников, «Лейпциг» запросит не менее 25 миллионов фунтов стерлингов.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Челси Вернер Тимо
Комментарии (6)
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nemmeks
1577787454
Да кто его отпустит зимой, Лейпциг лидирует в Бундеслиге
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Romio-xxx
1577789305
Было бы здорово,если это правда конечно!!!
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DOCTOR PENALTY
1577795427
Для Челси это реальное усиление. Но стоит он гораздо дороже.
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zigbert
1577805235
Лейпциг реальный претендент на чемпионское звание в Бундеслиге. Вряд ли они отдадут Вернера зимой.
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