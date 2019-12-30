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    «Челси» проявляет интерес к Вернеру

    На форварда «Лейпцига» Тимо Вернера появился новый претендент. Информацию о действующем контракте немца запрашивал «Челси».

    Лондонцы узнавали, сколько составляет сумма отступных за зимний переход игрока, если таковая прописана. По сведениям источников, «Лейпциг» запросит не менее 25 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1040

      Romio-xxx 2 минуты назад

      Было бы здорово,если это правда конечно!!!

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      Рейтинг: +12

      nemmeks 33 минуты назад

      Да кто его отпустит зимой, Лейпциг лидирует в Бундеслиге

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      Рейтинг: +866

      LOKOfanatik19 > nemmeks 10 минут назад

      Кто будет спрашивать, если прописана сумма отступных. Если же нет, то думаю ты прав, зачем отпускать возможно в чемпионский год лучшего напа и еще за копейки.

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