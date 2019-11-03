Mirror: Вернер – главная цель «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

Летом игрока безуспешно пыталась купить «Бавария». Вскоре форвард продлил контракт с «РБ Лейпциг» до 30 июня 2023 года.

В новом соглашении прописана опция выкупа игрока за 30 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Тимо уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

По информации источника, 23-летним немецким форвардом интересуется также «Ливерпуль».