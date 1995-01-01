Mirror: Вернер – главная цель «Манчестер Юнайтед»

Главное усиление будет, когда уйдёт Вудворд. Далее, срочно усилять центр поля. Когда у тебя в основе играют (и больше некому), Перейра и Фред - это просто стыд! С таким центром, не удивительно пребывание ниже 10-го места. И после усиления центра, да нужно усилить ЦФ. Именно в такой последовательности и никак иначе.
«Манчестер Юнайтед» намерен подписать нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
Летом игрока безуспешно пыталась купить «Бавария». Вскоре форвард продлил контракт с «РБ Лейпциг» до 30 июня 2023 года.
В новом соглашении прописана опция выкупа игрока за 30 миллионов евро.
«Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Тимо уже в ближайшее зимнее трансферное окно.
По информации источника, 23-летним немецким форвардом интересуется также «Ливерпуль».
- Вернер выступает за «РБ Лейпциг» с 2016 года.
- В нынешнем сезоне нападающий забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач в 15 матчах.