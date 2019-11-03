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Mirror: Вернер – главная цель «Манчестер Юнайтед»

3 ноября 2019, 10:48
4

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

Летом игрока безуспешно пыталась купить «Бавария». Вскоре форвард продлил контракт с «РБ Лейпциг» до 30 июня 2023 года.

В новом соглашении прописана опция выкупа игрока за 30 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Тимо уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

По информации источника, 23-летним немецким форвардом интересуется также «Ливерпуль».

  • Вернер выступает за «РБ Лейпциг» с 2016 года.
  • В нынешнем сезоне нападающий забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач в 15 матчах.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль РБ Лейпциг Вернер Тимо
Комментарии (4)
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Cules2013
1572768451
главной целью МЮ должно быть приглашение крутого тренера... от него уже будет идти и тактика, и покупки. Вернер не сделает МЮ сильнее.
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ivanthebest
1572774563
Главное усиление будет, когда уйдёт Вудворд. Далее, срочно усилять центр поля. Когда у тебя в основе играют (и больше некому), Перейра и Фред - это просто стыд! С таким центром, не удивительно пребывание ниже 10-го места. И после усиления центра, да нужно усилить ЦФ. Именно в такой последовательности и никак иначе.
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InterMilLano1908
1572778613
Опция в 30 Лямов? Ого прямо как Чалов)))
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Dos_Santos
1572797216
Вчерашняя новость: 08:46 Деклан Райс – приоритетная трансферная цель «Манчестер Юнайтед»
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