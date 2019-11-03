Mirror: Вернер – главная цель «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
Летом игрока безуспешно пыталась купить «Бавария». Вскоре форвард продлил контракт с «РБ Лейпциг» до 30 июня 2023 года.
В новом соглашении прописана опция выкупа игрока за 30 миллионов евро.
«Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Тимо уже в ближайшее зимнее трансферное окно.
По информации источника, 23-летним немецким форвардом интересуется также «Ливерпуль».
- Вернер выступает за «РБ Лейпциг» с 2016 года.
- В нынешнем сезоне нападающий забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач в 15 матчах.
Источник: Mirror