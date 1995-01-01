Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Mirror: Вернер – главная цель «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» намерен подписать нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

    Летом игрока безуспешно пыталась купить «Бавария». Вскоре форвард продлил контракт с «РБ Лейпциг» до 30 июня 2023 года.

    В новом соглашении прописана опция выкупа игрока за 30 миллионов евро.

    «Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Тимо уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

    По информации источника, 23-летним немецким форвардом интересуется также «Ливерпуль».

    • Вернер выступает за «РБ Лейпциг» с 2016 года.
    • В нынешнем сезоне нападающий забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач в 15 матчах.

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:48
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6846

      ivanthebest 23 минуты назад

      Главное усиление будет, когда уйдёт Вудворд. Далее, срочно усилять центр поля. Когда у тебя в основе играют (и больше некому), Перейра и Фред - это просто стыд! С таким центром, не удивительно пребывание ниже 10-го места. И после усиления центра, да нужно усилить ЦФ. Именно в такой последовательности и никак иначе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8642

      Cules2013 2 часа назад

      главной целью МЮ должно быть приглашение крутого тренера... от него уже будет идти и тактика, и покупки. Вернер не сделает МЮ сильнее.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74336
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru