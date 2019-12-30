Семин: «2019-й год запомнится болельщикам «Локомотива» с положительной стороны»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о результатах своей команды в уходящем году.

«А как вы думаете? «Локомотив» стал серебряным призером, выиграл Кубок страны, выиграл Суперкубок, собирались полные трибуны на нашем стадионе. Я считаю, что это очень удачно. Этот год запомнится нашим болельщикам с положительной стороны», – сказал Семин.