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  • Семин: «2019-й год запомнится болельщикам «Локомотива» с положительной стороны»

Семин: «2019-й год запомнится болельщикам «Локомотива» с положительной стороны»

30 декабря 2019, 22:42
7

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о результатах своей команды в уходящем году.

«А как вы думаете? «Локомотив» стал серебряным призером, выиграл Кубок страны, выиграл Суперкубок, собирались полные трибуны на нашем стадионе. Я считаю, что это очень удачно. Этот год запомнится нашим болельщикам с положительной стороны», – сказал Семин.

  • В текущем розыгрыше РПЛ «Локомотив» по итогам 19 туров занимает пятое место в турнирной таблице.
  • Из Лиги чемпионов команда вылетела по итогам группового этапа.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (7)
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erma
1577735652
Ну-да, с положительной. Локо на все и всех положил с прибором.
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Axe111
1577748425
Положительный позор тоже нужно заработать,продолжайте в том же духе в лч!!!! БРАВО
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RotBerg
1577748600
С Каких пор 13т человек - это полный стадион?)))
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3a zenit
1577765902
на седьмом десятке наверное на мир другими глазами смотришь.
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Фан666
1577776475
Ну да победа над байером это успех века даже
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dimag
1577869400
В еврокубках - ЦСКА не везло фатально, Краснодару эпизодично. Зенит был на чаше весов, еще чуть-чуть и мог быть наверху, но не в первой рухнул с высоты под своей тяжестью . А Локо ни чем не уступил предыдущим.( упустил пару команд ,но думаю это не важно)
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