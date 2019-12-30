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    Семин: «2019-й год запомнится болельщикам «Локомотива» с положительной стороны»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о результатах своей команды в уходящем году.

    «А как вы думаете? «Локомотив» стал серебряным призером, выиграл Кубок страны, выиграл Суперкубок, собирались полные трибуны на нашем стадионе. Я считаю, что это очень удачно. Этот год запомнится нашим болельщикам с положительной стороны», – сказал Семин.

    • В текущем розыгрыше РПЛ «Локомотив» по итогам 19 туров занимает пятое место в турнирной таблице.
    • Из Лиги чемпионов команда вылетела по итогам группового этапа.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2239

      erma 5 минут назад

      Ну-да, с положительной. Локо на все и всех положил с прибором.

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