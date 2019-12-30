Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • AS: досрочное возвращение Эдегора из аренды обойдется «Реалу» в 4 миллиона

AS: досрочное возвращение Эдегора из аренды обойдется «Реалу» в 4 миллиона

30 декабря 2019, 22:24
1

«Реал» рассматривает вариант с досрочным возвращением из аренды полузащитника Мартина Эдегора.

Прошлым летом «Реал Сосьедад» арендовал норвежца на два года, однако мадридцы могут вернуть его уже по окончании нынешнего сезона.

По информации AS, в таком случае столичному клубу придется заплатить компенсацию в размере четырех миллионов евро.

Однако в «Реале» рассчитывают уменьшить данную сумму или вовсе договориться об отмене штрафа из-за хороших отношений с «Реал Сосьедадом».

В этом сезоне 21-летний Эдегор забил четыре гола и сделал пять ассистов в 16 матчах.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Реал Сосьедад Эдегор Мартин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1577734840
Договор есть -платите, договориться они хотят, хотя если реал будет отправлять к ним своих игроков " на практику" обоим клубам будет выгодно) вот винисиуса можно отправить, а то под азаром особо не поиграет, хотя если он будет как бэйл травмироваться то нормально. А вот лукаса васкеса жалко, играл вместо бэйла кучу матчей последние сезоны ,а теперь родриго вместо него)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+