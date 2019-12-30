AS: досрочное возвращение Эдегора из аренды обойдется «Реалу» в 4 миллиона

«Реал» рассматривает вариант с досрочным возвращением из аренды полузащитника Мартина Эдегора.

Прошлым летом «Реал Сосьедад» арендовал норвежца на два года, однако мадридцы могут вернуть его уже по окончании нынешнего сезона.

По информации AS, в таком случае столичному клубу придется заплатить компенсацию в размере четырех миллионов евро.

Однако в «Реале» рассчитывают уменьшить данную сумму или вовсе договориться об отмене штрафа из-за хороших отношений с «Реал Сосьедадом».

В этом сезоне 21-летний Эдегор забил четыре гола и сделал пять ассистов в 16 матчах.