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    AS: досрочное возвращение Эдегора из аренды обойдется «Реалу» в 4 миллиона

    «Реал» рассматривает вариант с досрочным возвращением из аренды полузащитника Мартина Эдегора.

    Прошлым летом «Реал Сосьедад» арендовал норвежца на два года, однако мадридцы могут вернуть его уже по окончании нынешнего сезона.

    По информации AS, в таком случае столичному клубу придется заплатить компенсацию в размере четырех миллионов евро.

    Однако в «Реале» рассчитывают уменьшить данную сумму или вовсе договориться об отмене штрафа из-за хороших отношений с «Реал Сосьедадом».

    В этом сезоне 21-летний Эдегор забил четыре гола и сделал пять ассистов в 16 матчах.

    Источник: AS

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    Сегодня, 22:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9047

      DeStar 18 минут назад

      Договор есть -платите, договориться они хотят, хотя если реал будет отправлять к ним своих игроков " на практику" обоим клубам будет выгодно) вот винисиуса можно отправить, а то под азаром особо не поиграет, хотя если он будет как бэйл травмироваться то нормально. А вот лукаса васкеса жалко, играл вместо бэйла кучу матчей последние сезоны ,а теперь родриго вместо него)

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