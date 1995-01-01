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    Усман Дембеле может вернуться в «Ренн» на правах аренды

    «Ренн» рассматривает вариант с подписанием вингера «Барселоны» Усмана Дембеле во время зимнего трансферного окна.

    Как сообщает Daily Mail со ссылкой на AS, речь идет об аренде 22-летнего футболиста. При этом французский клуб готов платить ему только 30 процентов прописанной в контракте зарплаты.

    Сейчас фланговый форвард восстанавливается после травмы бедра – он сможет вернуться на поле не раньше февраля.

    • Дембеле – воспитанник «Ренна».
    • В текущем сезоне игрок провел за «Барсу» девять матчей и забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 20:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9047

      DeStar 44 минуты назад

      ага еще че. купить за 120 и потом в ренн отдавать.. лучше уж продать за 80 каких

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