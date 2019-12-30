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Усман Дембеле может вернуться в «Ренн» на правах аренды

30 декабря 2019, 20:44
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«Ренн» рассматривает вариант с подписанием вингера «Барселоны» Усмана Дембеле во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на AS, речь идет об аренде 22-летнего футболиста. При этом французский клуб готов платить ему только 30 процентов прописанной в контракте зарплаты.

Сейчас фланговый форвард восстанавливается после травмы бедра – он сможет вернуться на поле не раньше февраля.

  • Дембеле – воспитанник «Ренна».
  • В текущем сезоне игрок провел за «Барсу» девять матчей и забил один гол.
  • Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

Источник: Daily Mail
Франция. Лига 1 Испания. Примера Ренн Барселона Дембеле Усман
Комментарии (6)
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DeStar
1577733280
ага еще че. купить за 120 и потом в ренн отдавать.. лучше уж продать за 80 каких
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