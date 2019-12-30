Усман Дембеле может вернуться в «Ренн» на правах аренды

«Ренн» рассматривает вариант с подписанием вингера «Барселоны» Усмана Дембеле во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на AS, речь идет об аренде 22-летнего футболиста. При этом французский клуб готов платить ему только 30 процентов прописанной в контракте зарплаты.

Сейчас фланговый форвард восстанавливается после травмы бедра – он сможет вернуться на поле не раньше февраля.