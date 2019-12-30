Райола: «МЮ» не отказывался от покупки Холанда из-за агентских выплат. Игрок сам выбрал «Боруссию» Д

Агент Мино Райола заявил, что «Манчестер Юнайтед» не выходил из борьбы за форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанда из-за завышенных агентских требований.

По словам Райолы, Холанд имел больше контактов с «МЮ», чем с любым другим клубом, передает The Telegraph. 19-летний футболист сам решил стать игроком дортмундской «Боруссии», так как почувствовал, что в данный момент это лучший клуб для развития его карьеры.

Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию».

Стороны заключили контракт до 2024 года.

Согласно данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, Райола заработал на этой сделке 15 миллионов евро.

Журналист ESPN Доусон: «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Холанда из-за условий Райолы