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  • Райола: «МЮ» не отказывался от покупки Холанда из-за агентских выплат. Игрок сам выбрал «Боруссию» Д

Райола: «МЮ» не отказывался от покупки Холанда из-за агентских выплат. Игрок сам выбрал «Боруссию» Д

30 декабря 2019, 16:56
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Агент Мино Райола заявил, что «Манчестер Юнайтед» не выходил из борьбы за форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанда из-за завышенных агентских требований.

По словам Райолы, Холанд имел больше контактов с «МЮ», чем с любым другим клубом, передает The Telegraph. 19-летний футболист сам решил стать игроком дортмундской «Боруссии», так как почувствовал, что в данный момент это лучший клуб для развития его карьеры.

  • Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию».
  • Стороны заключили контракт до 2024 года.
  • Согласно данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, Райола заработал на этой сделке 15 миллионов евро.

Журналист ESPN Доусон: «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Холанда из-за условий Райолы

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Юнайтед Боруссия Д Зальцбург Холанд Эрлинг Райола Мино
Комментарии (3)
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MU-fanatic
1577723677
знаем знаем как он сам выбрал путь жирный ублюдок!)
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olegiovchenko
1577724509
*****,КОГДА НАЖРЁШЬСЯ?
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Cules2013
1577738547
БД поинтереснее МЮ для развития молодого неокрепшего таланта. в АПЛ ещё успеется
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