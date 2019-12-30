Журналист ESPN Доусон: «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Холанда из-за условий Райолы

Стало известно, почему нападающий Эрлинг Браут Холанд не перешел в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста ESPN Роба Доусона, английский клуб не устроили условия агента футболиста Мино Райолы, который настаивал на включении в контракт пункта о сумме отступных.

Кроме того, представитель норвежца хотел уже сейчас гарантировать себе процент от будущей перепродажи своего клиента.