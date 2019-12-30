Журналист ESPN Доусон: «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Холанда из-за условий Райолы

Стало известно, почему нападающий Эрлинг Браут Холанд не перешел в «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста ESPN Роба Доусона, английский клуб не устроили условия агента футболиста Мино Райолы, который настаивал на включении в контракт пункта о сумме отступных.
Кроме того, представитель норвежца хотел уже сейчас гарантировать себе процент от будущей перепродажи своего клиента.
- В итоге Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию».
- Стороны заключили контракт до 2024 года.
- Согласно данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, Райола заработал на этой сделке 15 миллионов евро.
Источник: Твиттер Роба Доусона
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