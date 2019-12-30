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  • Журналист ESPN Доусон: «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Холанда из-за условий Райолы

Журналист ESPN Доусон: «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Холанда из-за условий Райолы

30 декабря 2019, 06:41
3

Стало известно, почему нападающий Эрлинг Браут Холанд не перешел в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста ESPN Роба Доусона, английский клуб не устроили условия агента футболиста Мино Райолы, который настаивал на включении в контракт пункта о сумме отступных.

Кроме того, представитель норвежца хотел уже сейчас гарантировать себе процент от будущей перепродажи своего клиента.

  • В итоге Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию».
  • Стороны заключили контракт до 2024 года.
  • Согласно данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, Райола заработал на этой сделке 15 миллионов евро.

Источник: Твиттер Роба Доусона

Журналист ESPN. Аудитория в твиттере - 88,8 тысячи человек.

Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (3)
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1577690213
Блин, ну а на что вы рассчитывали, все прекрасно знают, что Райола ох**вший и ставит свои условия, забыли уже как Погба покупали? Вот только как бы не вышло так, что сегодня не купили за 45 миллионов, а через год купите за 100.
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LOKOfanatik19
1577696969
Блин и покупают же у Райолы игроков, как остановить то это агентский беспредел.
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