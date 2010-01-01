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    Журналист ESPN Доусон: «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Холанда из-за условий Райолы

    Стало известно, почему нападающий Эрлинг Браут Холанд не перешел в «Манчестер Юнайтед».

    По информации журналиста ESPN Роба Доусона, английский клуб не устроили условия агента футболиста Мино Райолы, который настаивал на включении в контракт пункта о сумме отступных.

    Кроме того, представитель норвежца хотел уже сейчас гарантировать себе процент от будущей перепродажи своего клиента.

    • В итоге Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию».
    • Стороны заключили контракт до 2024 года.
    • Согласно данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, Райола заработал на этой сделке 15 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Роба Доусона

    Журналист ESPN. Аудитория в твиттере - 88,8 тысячи человек.

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