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  • Абрахам и Жоржиньо – после победы над «Арсеналом»: «Лондон – синий»

Абрахам и Жоржиньо – после победы над «Арсеналом»: «Лондон – синий»

29 декабря 2019, 20:31
11

Игроки «Челси» Жоржиньо и Тэмми Абрахам записали видео после победы в матче 20-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:1).

«Лондон – синий», – пропел Жоржиньо.

«Да-да! Спасибо за поддержку сегодня. И знаете какой Лондон?» – спросил Абрахам.

«Лондон – синий!» – вновь сказал Жоржиньо.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

АПЛ. «Арсенал» дома уступил «Челси», ведя в счете к 83-й минуте

«Арсенал» проиграл четыре домашних матча подряд впервые с 1959 года

Линекер: «По-прежнему уверен, что «Арсенал» не вылетит из АПЛ»

Источник: твиттер «Челси»
Англия. Премьер-лига Арсенал Челси Жоржиньо Абрахам Тэмми
Комментарии (11)
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loko-the_best
1577640873
Мауру потом это расскажете
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LOKOfanatik19
1577641449
Ну тут классно, победили и на эмоциях, все классно ))) В этом противостоянии Лондон - синий )
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Yev
1577650891
в смысле - пьяный?
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Saracen Jr
1577651161
Лондон то может и синий, а вот жоржиньо должен был получать красную. Судейка просто сделал победу членси, хотя они её даже близко не заслужили
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