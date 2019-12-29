Абрахам и Жоржиньо – после победы над «Арсеналом»: «Лондон – синий»

Игроки «Челси» Жоржиньо и Тэмми Абрахам записали видео после победы в матче 20-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:1).
«Лондон – синий», – пропел Жоржиньо.
«Да-да! Спасибо за поддержку сегодня. И знаете какой Лондон?» – спросил Абрахам.
«Лондон – синий!» – вновь сказал Жоржиньо.
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Источник: твиттер «Челси»