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    Абрахам и Жоржиньо – после победы над «Арсеналом»: «Лондон – синий»

    Игроки «Челси» Жоржиньо и Тэмми Абрахам записали видео после победы в матче 20-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:1).

    «Лондон – синий», – пропел Жоржиньо.

    «Да-да! Спасибо за поддержку сегодня. И знаете какой Лондон?» – спросил Абрахам.

    «Лондон – синий!» – вновь сказал Жоржиньо.

    АПЛ. «Арсенал» дома уступил «Челси», ведя в счете к 83-й минуте

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    Источник: твиттер «Челси»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +844

      LOKOfanatik19 48 минут назад

      Ну тут классно, победили и на эмоциях, все классно ))) В этом противостоянии Лондон - синий )

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      Рейтинг: +895

      loko-the_best 57 минут назад

      Мауру потом это расскажете

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