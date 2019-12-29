Абрахам и Жоржиньо – после победы над «Арсеналом»: «Лондон – синий»

Игроки «Челси» Жоржиньо и Тэмми Абрахам записали видео после победы в матче 20-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:1).

«Лондон – синий», – пропел Жоржиньо.

«Да-да! Спасибо за поддержку сегодня. И знаете какой Лондон?» – спросил Абрахам.

«Лондон – синий!» – вновь сказал Жоржиньо.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

АПЛ. «Арсенал» дома уступил «Челси», ведя в счете к 83-й минуте

«Арсенал» проиграл четыре домашних матча подряд впервые с 1959 года

Линекер: «По-прежнему уверен, что «Арсенал» не вылетит из АПЛ»