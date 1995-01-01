Линекер: «По-прежнему уверен, что «Арсенал» не вылетит из АПЛ»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что «Арсенал» не вылетит из АПЛ по итогам текущего сезона.

«Арсенал» проиграл», но есть хорошие знаки под руководством Артеты. По-прежнему уверен, что «Арсенал» не вылетит», – написал Линекер после матча 20-го тура АПЛ с «Челси» (1:2).