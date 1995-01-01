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    Линекер: «По-прежнему уверен, что «Арсенал» не вылетит из АПЛ»

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что «Арсенал» не вылетит из АПЛ по итогам текущего сезона.

    «Арсенал» проиграл», но есть хорошие знаки под руководством Артеты. По-прежнему уверен, что «Арсенал» не вылетит», – написал Линекер после матча 20-го тура АПЛ с «Челси» (1:2).

    • «Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
    • Лондонцы проиграли четыре последних домашних матча – впервые с 1959 года.

    Источник: твиттер Гари Линекера

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +844

      LOKOfanatik19 31 минуту назад

      Все таки Арсенал не спартак, не думаю что вылетит.

      К минусам не готов, не лепите....

      1
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      Рейтинг: +441

      LMI 1 час назад

      Спасибо за толстый троллинг, но тем не менее - все может статься. Команда по факту сломана. Вот я например практически уверен в очередном поражении от МЮ в первый день 2020

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