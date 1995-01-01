Линекер: «По-прежнему уверен, что «Арсенал» не вылетит из АПЛ»

Все таки Арсенал не спартак, не думаю что вылетит.
К минусам не готов, не лепите....
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что «Арсенал» не вылетит из АПЛ по итогам текущего сезона.
«Арсенал» проиграл», но есть хорошие знаки под руководством Артеты. По-прежнему уверен, что «Арсенал» не вылетит», – написал Линекер после матча 20-го тура АПЛ с «Челси» (1:2).
- «Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
- Лондонцы проиграли четыре последних домашних матча – впервые с 1959 года.