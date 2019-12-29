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  • АПЛ. «Арсенал» дома уступил «Челси», ведя в счете к 83-й минуте

АПЛ. «Арсенал» дома уступил «Челси», ведя в счете к 83-й минуте

29 декабря 2019, 18:57
8

В 20-м туре АПЛ «Арсенал» в лондонском дерби дома проиграл «Челси».

«Канониры» открыли счет в первом тайме, когда Озил с левого фланга с углового навесил на ближнюю штангу, откуда Чамберс головой сбросил во вратарскую, а там Обамеянг ударом головой в падении отправил мяч в сетку.

Счет держался до 83-й минуты, на которой Жоржиньо после ошибки вратаря «Арсенала» сравнял счет. Спустя четыре минуты Абрахам вывел «синих» вперед: Виллиан влетел в штрафную площадь и из-под Луиса прострелил на Абрахама, который обыграл Мустафи и Сака, после чего с нескольких метров покатил мяч мимо Лено.

«Арсенал» – «Челси» – 1:2 (1:0) Текстовая трансляция.

Гол: 1:0 – Обамеянг, 13; 1:1 – Жоржиньо, 83; 1:2 – Абрахам, 87.

«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлз, Чемберс (Мустафи, 23), Давид Луиз, Озил (Уиллок, 76), Гендузи, Торрейра, Нелсон (Пепе, 86), Ляказетт, Обамеянг, Сака.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори (Лэмпти, 59), Эмерсон (Жоржиньо, 34), Маунт, Ковачич (Хадсон-Одои, 70), Виллиан, Канте, Рюдигер, Абрахам.

Предупреждения: Гендузи (10), Маунт (30), Канте (30), Рюдигер (34), Давид Луиз (47), Жоржиньо (55), Торрейра (73), Ляказетт (77), Мэйтленд-Найлз (90)

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Челси
Комментарии (8)
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LMI
1577635220
Этот матч из грустной истории под названием "Сами просрали", а от себя добавлю - дол----бы бестолковые
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САНЁК17
1577635320
хуууууув Челси подарил нам новогодний подарок
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Romio-xxx
1577635924
Сегодня черный день у Лено.Спасибо ему,помог нам.
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giluxa1963
1577636759
Челси дома играет хуже чем в гостях
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LOKOfanatik19
1577639310
Артета, ну где ты со своими ГРОМКИМИ изречениями, что Сегодня самый большой клуб, чуть чуть оплошал... ахахаха самый большой клуб Англии, это надо же было сказать...
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Вомбат
1577653794
У Челси более сбалансированный состав, чем у Арсенала, это было заметно и в финале последней ЛЕ и сегодня. Хотя тогда были совсем другие тренеры, чем сегодня, но что-то перемен в игре обеих команд не особо видно. Ну разве что к худшему.
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