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    АПЛ. «Арсенал» дома уступил «Челси», ведя в счете к 83-й минуте

    В 20-м туре АПЛ «Арсенал» в лондонском дерби дома проиграл «Челси».

    «Канониры» открыли счет в первом тайме, когда Озил с левого фланга с углового навесил на ближнюю штангу, откуда Чамберс головой сбросил во вратарскую, а там Обамеянг ударом головой в падении отправил мяч в сетку.

    Счет держался до 83-й минуты, на которой Жоржиньо после ошибки вратаря «Арсенала» сравнял счет. Спустя четыре минуты Абрахам вывел «синих» вперед: Виллиан влетел в штрафную площадь и из-под Луиса прострелил на Абрахама, который обыграл Мустафи и Сака, после чего с нескольких метров покатил мяч мимо Лено.

    «Арсенал» – «Челси» – 1:2 (1:0) Текстовая трансляция.

    Гол: 1:0 – Обамеянг, 13; 1:1 – Жоржиньо, 83; 1:2 – Абрахам, 87.

    «Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлз, Чемберс (Мустафи, 23), Давид Луиз, Озил (Уиллок, 76), Гендузи, Торрейра, Нелсон (Пепе, 86), Ляказетт, Обамеянг, Сака.

    «Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори (Лэмпти, 59), Эмерсон (Жоржиньо, 34), Маунт, Ковачич (Хадсон-Одои, 70), Виллиан, Канте, Рюдигер, Абрахам.

    Предупреждения: Гендузи (10), Маунт (30), Канте (30), Рюдигер (34), Давид Луиз (47), Жоржиньо (55), Торрейра (73), Ляказетт (77), Мэйтленд-Найлз (90)

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +498

      Сергей Каспийский 9 минут назад

      Наши денюшки приносят дивиденды в англии

      0
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      Рейтинг: +1672

      giluxa1963 20 минут назад

      Челси дома играет хуже чем в гостях

      0
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      Рейтинг: +1037

      Romio-xxx 34 минуты назад

      Сегодня черный день у Лено.Спасибо ему,помог нам.

      0
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      Рейтинг: +790

      САНЁК17 44 минуты назад

      хуууууув Челси подарил нам новогодний подарок

      1
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      Рейтинг: +440

      LMI 46 минут назад

      Этот матч из грустной истории под названием "Сами просрали", а от себя добавлю - дол----бы бестолковые

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