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    Куман: «Явный фаворит Евро-2020? Бельгия, она как раз созрела»

    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман назвал фаворитов Евро-2020.

    «Круг фаворитов довольно широк. Германия, Англия, Испания и Франция входят в число фаворитов. Португалия всегда сильна, Хорватия хорошо выступает на таких турнирах.

    Если же мне нужно назвать одного явного фаворита, то это Бельгия. Она как раз созрела для этого, с таким составом. У нее есть опыт больших матчей, которого пока не хватает моим ребятам», – сказал Куман, передает Football Oranje со ссылкой на VI.

    • Сборная Бельгии одержала десять побед в десяти матчах отборочного турнира Евро-2020.
    • Команда располагается на первом месте в рейтинге ФИФА.

    Источник: Football Oranje

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