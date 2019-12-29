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Куман: «Явный фаворит Евро-2020? Бельгия, она как раз созрела»

29 декабря 2019, 18:41
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман назвал фаворитов Евро-2020.

«Круг фаворитов довольно широк. Германия, Англия, Испания и Франция входят в число фаворитов. Португалия всегда сильна, Хорватия хорошо выступает на таких турнирах.

Если же мне нужно назвать одного явного фаворита, то это Бельгия. Она как раз созрела для этого, с таким составом. У нее есть опыт больших матчей, которого пока не хватает моим ребятам», – сказал Куман, передает Football Oranje со ссылкой на VI.

  • Сборная Бельгии одержала десять побед в десяти матчах отборочного турнира Евро-2020.
  • Команда располагается на первом месте в рейтинге ФИФА.

Источник: Football Oranje
Отбор ЧЕ-2020 Бельгия Нидерланды Куман Рональд
Комментарии (1)
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Plyash
1577655443
Бельгия фаворит,конечно,но никак не явный при наличии всех прочих мировых футбольных империй. А вот то,что Бельгия явный фаворит во встрече со сб.России,пожалуй,соглашусь.
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