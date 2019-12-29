Куман: «Явный фаворит Евро-2020? Бельгия, она как раз созрела»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман назвал фаворитов Евро-2020.

«Круг фаворитов довольно широк. Германия, Англия, Испания и Франция входят в число фаворитов. Португалия всегда сильна, Хорватия хорошо выступает на таких турнирах.

Если же мне нужно назвать одного явного фаворита, то это Бельгия. Она как раз созрела для этого, с таким составом. У нее есть опыт больших матчей, которого пока не хватает моим ребятам», – сказал Куман, передает Football Oranje со ссылкой на VI.