Главные новости дня. Игнатьев стал игроком «Рубина», Семак – лучший тренер «Зенита» по набранным очкам в РПЛ

Официально: Игнатьев – игрок «Рубина».
«Чемпионат»: вместо Егорова руководить ДСИ будет комиссия из четырех человек.
«Реал Сосьедад» объявил о переходе Эдегора в «Манчестер Сити». В Испании сегодня день дурака.
AS: Зидан по-прежнему желает видеть Погба в «Реале». Клуб не хочет покупать игрока.
Гвардиола выиграл у Нуну всего один матч из пяти. Это худший показатель в карьере испанца.
Семак – лучший тренер «Зенита» по набранным очкам в РПЛ. Он опережает Виллаш-Боаша и Спаллетти.
Кейн проводит 200-й матч в АПЛ.
Варди пропустит матч с «Вест Хэмом» из-за рождения ребенка.
Марселино – основной претендент на пост главного тренера «Монако».
Возвращение Златана в «Милан» – провал. Он не улучшит ситуацию и потускнеет сам
Источник: Бомбардир.ру