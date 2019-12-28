Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. Игнатьев стал игроком «Рубина», Семак – лучший тренер «Зенита» по набранным очкам в РПЛ

Главные новости дня. Игнатьев стал игроком «Рубина», Семак – лучший тренер «Зенита» по набранным очкам в РПЛ

28 декабря 2019, 22:11

Официально: Игнатьев – игрок «Рубина».

«Чемпионат»: вместо Егорова руководить ДСИ будет комиссия из четырех человек.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Эдегора в «Манчестер Сити». В Испании сегодня день дурака.

AS: Зидан по-прежнему желает видеть Погба в «Реале». Клуб не хочет покупать игрока.

Гвардиола выиграл у Нуну всего один матч из пяти. Это худший показатель в карьере испанца.

Семак – лучший тренер «Зенита» по набранным очкам в РПЛ. Он опережает Виллаш-Боаша и Спаллетти.

Кейн проводит 200-й матч в АПЛ.

Варди пропустит матч с «Вест Хэмом» из-за рождения ребенка.

Марселино – основной претендент на пост главного тренера «Монако».

Возвращение Златана в «Милан» – провал. Он не улучшит ситуацию и потускнеет сам

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+