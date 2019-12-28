Главные новости дня. Игнатьев стал игроком «Рубина», Семак – лучший тренер «Зенита» по набранным очкам в РПЛ

Официально: Игнатьев – игрок «Рубина».

«Чемпионат»: вместо Егорова руководить ДСИ будет комиссия из четырех человек.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Эдегора в «Манчестер Сити». В Испании сегодня день дурака.

AS: Зидан по-прежнему желает видеть Погба в «Реале». Клуб не хочет покупать игрока.

Гвардиола выиграл у Нуну всего один матч из пяти. Это худший показатель в карьере испанца.

Семак – лучший тренер «Зенита» по набранным очкам в РПЛ. Он опережает Виллаш-Боаша и Спаллетти.

Кейн проводит 200-й матч в АПЛ.

Варди пропустит матч с «Вест Хэмом» из-за рождения ребенка.

Марселино – основной претендент на пост главного тренера «Монако».

Возвращение Златана в «Милан» – провал. Он не улучшит ситуацию и потускнеет сам