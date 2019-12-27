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    AS: Зидан по-прежнему желает видеть Погба в «Реале». Клуб не хочет покупать игрока

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему заинтересован в полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба.

    При этом руководство клуба не собирается покупать футболиста, о чем уже сообщило французскому специалисту.

    В «Реале» считают, что Погба стоит слишком дорого. Кроме того, в Мадриде верят в своего воспитанника Федерико Вальверде, закрепившегося в этом сезоне в стартовом составе команды.

    • Большую часть нынешнего сезона Погба пропустил из-за травмы.
    • Рыночная стоимость француза – 100 миллионов евро.

    Источник: AS

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +834

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Зидан что, отец Погба что ли ???
      Нет, я буду очень рад если уйдет Погба, но камон Зидан....

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