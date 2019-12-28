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  • AS: Зидан по-прежнему желает видеть Погба в «Реале». Клуб не хочет покупать игрока

AS: Зидан по-прежнему желает видеть Погба в «Реале». Клуб не хочет покупать игрока

28 декабря 2019, 14:26
5

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему заинтересован в полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба.

При этом руководство клуба не собирается покупать футболиста, о чем уже сообщило французскому специалисту.

В «Реале» считают, что Погба стоит слишком дорого. Кроме того, в Мадриде верят в своего воспитанника Федерико Вальверде, закрепившегося в этом сезоне в стартовом составе команды.

  • Большую часть нынешнего сезона Погба пропустил из-за травмы.
  • Рыночная стоимость француза – 100 миллионов евро.

Источник: AS
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Юнайтед Погба Поль Вальверде Федерико
Комментарии (5)
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LOKOfanatik19
1577532712
Зидан что, отец Погба что ли ??? Нет, я буду очень рад если уйдет Погба, но камон Зидан....
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Asbjorn
1577540119
Погба уже давно бросил играть в футбол, не думаю, что в реале что то изменится, может только сначала чуть постарается а потом опять бросит
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Masteralex
1577541617
ахаха, будет смешно если что черное чмо никуда в итоге не уйдёт и будет вынуждено играть дальше в МЮ, за которых он сказал что больше играть не будет, будучи купленный за бешеное бабло :) с такими надо в контракте прописывать сразу пункт, что если будут хоть какие--то попытки саботажа и нежелания играть, сразу штраф на полугодовую з/п, иначе это дерьмо и дальше будет терроризировать свои новые клубы
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Proker
1577558840
Лучше вернуть Роналду,чем этого обЕзяна
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DeStar
1577574698
наверное впервые вижу такое, когда тренер хочет а руководство нет, обычно бывает наоборот, руководство купить игрока для пиара и прочего, а тренеру он не нужен но использовать нужно игрока.. и делай че хочешь.
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