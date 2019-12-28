AS: Зидан по-прежнему желает видеть Погба в «Реале». Клуб не хочет покупать игрока

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему заинтересован в полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба.
При этом руководство клуба не собирается покупать футболиста, о чем уже сообщило французскому специалисту.
В «Реале» считают, что Погба стоит слишком дорого. Кроме того, в Мадриде верят в своего воспитанника Федерико Вальверде, закрепившегося в этом сезоне в стартовом составе команды.
- Большую часть нынешнего сезона Погба пропустил из-за травмы.
- Рыночная стоимость француза – 100 миллионов евро.
Источник: AS