AS: Зидан по-прежнему желает видеть Погба в «Реале». Клуб не хочет покупать игрока

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему заинтересован в полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба.

При этом руководство клуба не собирается покупать футболиста, о чем уже сообщило французскому специалисту.

В «Реале» считают, что Погба стоит слишком дорого. Кроме того, в Мадриде верят в своего воспитанника Федерико Вальверде, закрепившегося в этом сезоне в стартовом составе команды.