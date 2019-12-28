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  • «Чемпионат»: вместо Егорова руководить ДСИ будет комиссия из четырех человек

«Чемпионат»: вместо Егорова руководить ДСИ будет комиссия из четырех человек

28 декабря 2019, 12:47
3

Стало известно, как будут распределяться функции, которые ранее выполнял глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

По информации «Чемпионата», де-факто ведомством будет управлять комиссия, состоящая из четырех человек.

Инициатором создания такой комиссии стал председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. В ее состав вошли Сергей Зуев, Сергей Фурса, Юрий Баскаков и Павел Каманцев.

Зуев будет отвечать за арбитров и судейство матчей, Фурса – за работу с инспекторами, Баскаков – за подготовку и развитие молодых рефери, а также юношеские соревнования и молодeжные первенства, Каманцев – за соблюдение всех нормативных документов и внутренних регламентов РФС.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Баскаков Юрий Егоров Александр
Комментарии (3)
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Томик
1577535095
Комиссия из четырёх человек? Да...уж. Давайте уж тогда представителя каждого клуба в комиссию! *****, управлять может только один, причём жёстко и посылая на хрен всех нытиков и расстрельщиков, а не оправдываясь каждый раз перед Семаком и Гончаренко или, того смешнее, Точилиным(каким-нибудь). Нет достойного харизматичного человека с характером? Один принимает решение, трое - группа голосования для принятия рекомендательных определений по каждой, как им кажется, спорной ситуации, если так хочется расширения оплачиваемых клеток в управлении(каждому голосующему свой отдел ещё можно подчинить, назвать их по цветам, например. А руководители будут: "мистер коричневый(отдел), мистер розовый(отдел), мистер....ну и так далее). Здорово же и весело. Чёт у Ашота слабовата фантазия.
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sined1951
1577541575
Раздувают штат, размывают ответственность.
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житель СПб
1577559546
Разделю общее мнение - это не решение вопроса! Надо лучше прописывать правила и процедуры, и делать их прозрачными.
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