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    «Чемпионат»: вместо Егорова руководить ДСИ будет комиссия из четырех человек

    Стало известно, как будут распределяться функции, которые ранее выполнял глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

    По информации «Чемпионата», де-факто ведомством будет управлять комиссия, состоящая из четырех человек.

    Инициатором создания такой комиссии стал председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. В ее состав вошли Сергей Зуев, Сергей Фурса, Юрий Баскаков и Павел Каманцев.

    Зуев будет отвечать за арбитров и судейство матчей, Фурса – за работу с инспекторами, Баскаков – за подготовку и развитие молодых рефери, а также юношеские соревнования и молодeжные первенства, Каманцев – за соблюдение всех нормативных документов и внутренних регламентов РФС.

    Источник: «Чемпионат»

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