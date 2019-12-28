«Чемпионат»: вместо Егорова руководить ДСИ будет комиссия из четырех человек

Стало известно, как будут распределяться функции, которые ранее выполнял глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

По информации «Чемпионата», де-факто ведомством будет управлять комиссия, состоящая из четырех человек.

Инициатором создания такой комиссии стал председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. В ее состав вошли Сергей Зуев, Сергей Фурса, Юрий Баскаков и Павел Каманцев.

Зуев будет отвечать за арбитров и судейство матчей, Фурса – за работу с инспекторами, Баскаков – за подготовку и развитие молодых рефери, а также юношеские соревнования и молодeжные первенства, Каманцев – за соблюдение всех нормативных документов и внутренних регламентов РФС.