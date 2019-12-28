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  • «Реал Сосьедад» объявил о переходе Эдегора в «Манчестер Сити». В Испании сегодня день дурака

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Эдегора в «Манчестер Сити». В Испании сегодня день дурака

28 декабря 2019, 13:39
2

Полузащитник Мартин Эдегор стал игроком «Манчестер Сити», об этом информирует официальный сайт «Реал Сосьедада».

Клуб из Сан-Себастьяна объявил об уходе 21-летнего норвежца в «Сити» на правах аренды до конца сезона.

Впрочем, эта новость может оказаться шуткой, поскольку сегодня в Испании празднуют день дурака.

  • Права на хавбека принадлежат мадридскому «Реалу».
  • В текущем сезоне Эдегор провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, забил четыре гола и сделал пять ассистов.

Источник: Официальный сайт «Реал Сосьедада»
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Сосьедад Манчестер Сити Эдегор Мартин
Комментарии (2)
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LOKOfanatik19
1577530959
Своеобразный юмор.
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Armani nn
1577531180
У нас России что ни день,то день дурака...
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