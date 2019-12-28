«Реал Сосьедад» объявил о переходе Эдегора в «Манчестер Сити». В Испании сегодня день дурака

Полузащитник Мартин Эдегор стал игроком «Манчестер Сити», об этом информирует официальный сайт «Реал Сосьедада».
Клуб из Сан-Себастьяна объявил об уходе 21-летнего норвежца в «Сити» на правах аренды до конца сезона.
Впрочем, эта новость может оказаться шуткой, поскольку сегодня в Испании празднуют день дурака.
- Права на хавбека принадлежат мадридскому «Реалу».
- В текущем сезоне Эдегор провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, забил четыре гола и сделал пять ассистов.
Источник: Официальный сайт «Реал Сосьедада»