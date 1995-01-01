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    «Реал Сосьедад» объявил о переходе Эдегора в «Манчестер Сити». В Испании сегодня день дурака

    Полузащитник Мартин Эдегор стал игроком «Манчестер Сити», об этом информирует официальный сайт «Реал Сосьедада».

    Клуб из Сан-Себастьяна объявил об уходе 21-летнего норвежца в «Сити» на правах аренды до конца сезона.

    Впрочем, эта новость может оказаться шуткой, поскольку сегодня в Испании празднуют день дурака.

    • Права на хавбека принадлежат мадридскому «Реалу».
    • В текущем сезоне Эдегор провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, забил четыре гола и сделал пять ассистов.

    Источник: Официальный сайт «Реал Сосьедада»

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1

      Питерский князь 1 час назад

      А я думал, что день дурака, это когда у них гей парады.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +109

      Armani nn 1 час назад

      У нас России что ни день,то день дурака...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Своеобразный юмор.

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