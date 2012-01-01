Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    «Спасибо руководству, которое вложило много нервов и сил в меня». Игнатьев попрощался с «Краснодаром»

    Нападающий Иван Игнатьев, перешедший сегодня в «Рубин», попрощался со своим бывшим клубом «Краснодаром».

    «Я начал карьеру в городе Краснодар, получал футбольное обучение здесь, испытал много как положительных эмоций, так и не очень, тем не менее это было хорошее время!

    Я благодарен каждому человеку, который вложил хоть какую-то каплю своего времени в меня, начиная с горничных, заканчивая людьми, которые отвечают за качество газона, всем всем. Я никогда не был идеальной личностью, каким-то примером, но я всегда был настоящим человеком!

    Отдельное спасибо руководству, которое вложило много своих нервов и сил в меня, я всегда старался отвечать на поле своей игрой! Всех обнимаю!

    Спасибо вам, главные на празднике футбола – болельщики – вы будете всегда в моем сердце, я всегда буду вспоминать минуты радости, связанные с вами! Всем всем крепкого здоровья и удачи! Ваш Игнат. До новых встреч», – написал Игнатьев в инстаграме.

    • «Рубин» заплатил за Игнатьева 7 миллионов евро.
    • Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.

    Трансфер Игнатьева в «Рубин» полезен для всех. Но и в нем есть недостатки

    Источник: инстаграм Ивана Игнатьева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:16
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +126

      zaichkin777@gmail.com 9 минут назад

      Тебе что нибудь будет мешать играть в Рубине?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74908
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru