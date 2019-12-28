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  • «Спасибо руководству, которое вложило много нервов и сил в меня». Игнатьев попрощался с «Краснодаром»

«Спасибо руководству, которое вложило много нервов и сил в меня». Игнатьев попрощался с «Краснодаром»

28 декабря 2019, 15:16
7

Нападающий Иван Игнатьев, перешедший сегодня в «Рубин», попрощался со своим бывшим клубом «Краснодаром».

«Я начал карьеру в городе Краснодар, получал футбольное обучение здесь, испытал много как положительных эмоций, так и не очень, тем не менее это было хорошее время!

Я благодарен каждому человеку, который вложил хоть какую-то каплю своего времени в меня, начиная с горничных, заканчивая людьми, которые отвечают за качество газона, всем всем. Я никогда не был идеальной личностью, каким-то примером, но я всегда был настоящим человеком!

Отдельное спасибо руководству, которое вложило много своих нервов и сил в меня, я всегда старался отвечать на поле своей игрой! Всех обнимаю!

Спасибо вам, главные на празднике футбола – болельщики – вы будете всегда в моем сердце, я всегда буду вспоминать минуты радости, связанные с вами! Всем всем крепкого здоровья и удачи! Ваш Игнат. До новых встреч», – написал Игнатьев в инстаграме.

  • «Рубин» заплатил за Игнатьева 7 миллионов евро.
  • Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.

Трансфер Игнатьева в «Рубин» полезен для всех. Но и в нем есть недостатки

Источник: инстаграм Ивана Игнатьева
Россия. Премьер-лига Краснодар Игнатьев Иван
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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zaichkin777@gmail.com
1577536734
Тебе что нибудь будет мешать играть в Рубине?
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polt
1577541679
К Слуцкому потянулись игроки?
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Ковастер
1577549436
Что то не так !!!! Или можно сказать всё совсем становится плохо. Вопрос сводится к тому , что после прихода тренера Мусаева- начала сыпаться основа .. Уход Гранквиста, выпендросы Смолова и Мамаева -как следствие потеря двух ведущих игроков. В прошлом сезоне по непонятным причинам не стал в старте выходить Перейра(а если в старте , то с заменой), как следствие Перейра ушёл. Внезапный разрыв контракта с Окриашвили, Внезапный скулёж Куэва , как следствие -разрыв контракта. Теперь вот Ваня бежит в клуб , который будет бороться за выживание. Не слишком ли много я насчитал? Что то грустно мне становится.
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portero
1577550229
удачи Ване! особо и не поиграв, к сожалению в клубе он только сдавать стал.
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РМЗ
1577559207
Тяжело играть когда на трибуне похороны
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