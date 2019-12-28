«Спасибо руководству, которое вложило много нервов и сил в меня». Игнатьев попрощался с «Краснодаром»

Нападающий Иван Игнатьев, перешедший сегодня в «Рубин», попрощался со своим бывшим клубом «Краснодаром».

«Я начал карьеру в городе Краснодар, получал футбольное обучение здесь, испытал много как положительных эмоций, так и не очень, тем не менее это было хорошее время!

Я благодарен каждому человеку, который вложил хоть какую-то каплю своего времени в меня, начиная с горничных, заканчивая людьми, которые отвечают за качество газона, всем всем. Я никогда не был идеальной личностью, каким-то примером, но я всегда был настоящим человеком!

Отдельное спасибо руководству, которое вложило много своих нервов и сил в меня, я всегда старался отвечать на поле своей игрой! Всех обнимаю!

Спасибо вам, главные на празднике футбола – болельщики – вы будете всегда в моем сердце, я всегда буду вспоминать минуты радости, связанные с вами! Всем всем крепкого здоровья и удачи! Ваш Игнат. До новых встреч», – написал Игнатьев в инстаграме.

«Рубин» заплатил за Игнатьева 7 миллионов евро.

Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.

Трансфер Игнатьева в «Рубин» полезен для всех. Но и в нем есть недостатки