Журналист Скира: «ПСЖ» готов обменять Паредеса на Джана и 15 миллионов

«ПСЖ» озвучил «Ювентусу» условия обмена Эмре Джана на Леандро Паредеса.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, парижан не устраивает вариант с прямым обменом.
Французский клуб хочет получить не только немецкого хавбека, но и доплату в размере 15 миллионов евро.
- Рыночная стоимость Паредеса – 25 миллионов евро.
- Джана Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (50,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.