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    Журналист Скира: «ПСЖ» готов обменять Паредеса на Джана и 15 миллионов

    «ПСЖ» озвучил «Ювентусу» условия обмена Эмре Джана на Леандро Паредеса.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, парижан не устраивает вариант с прямым обменом.

    Французский клуб хочет получить не только немецкого хавбека, но и доплату в размере 15 миллионов евро.

    • Рыночная стоимость Паредеса – 25 миллионов евро.
    • Джана Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (50,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3475

      RotBerg 56 минут назад

      Как мы его за 40 отправили))

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