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  • Журналист Скира: «ПСЖ» готов обменять Паредеса на Джана и 15 миллионов

Журналист Скира: «ПСЖ» готов обменять Паредеса на Джана и 15 миллионов

28 декабря 2019, 08:50
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«ПСЖ» озвучил «Ювентусу» условия обмена Эмре Джана на Леандро Паредеса.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, парижан не устраивает вариант с прямым обменом.

Французский клуб хочет получить не только немецкого хавбека, но и доплату в размере 15 миллионов евро.

  • Рыночная стоимость Паредеса – 25 миллионов евро.
  • Джана Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (50,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Франция. Лига 1 Италия. Серия А ПСЖ Ювентус Джан Эмре Паредес Леандро
Комментарии (2)
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RotBerg
1577512892
Как мы его за 40 отправили))
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