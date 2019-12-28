Журналист Скира: «ПСЖ» готов обменять Паредеса на Джана и 15 миллионов

«ПСЖ» озвучил «Ювентусу» условия обмена Эмре Джана на Леандро Паредеса.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, парижан не устраивает вариант с прямым обменом.

Французский клуб хочет получить не только немецкого хавбека, но и доплату в размере 15 миллионов евро.