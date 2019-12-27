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  • «РБ»: ВЭБ может потребовать с ЦСКА оплачивать аренду своего стадиона

«РБ»: ВЭБ может потребовать с ЦСКА оплачивать аренду своего стадиона

27 декабря 2019, 18:02
14

ЦСКА может начать платить аренду за игру на стадионе «ВЭБ Арена», сообщает «Рейтинг букмекеров».

После передачи ВЭБ 75% акций клуба стадион полностью перешел во владение госкорпорации. Это означает, что новый владелец имеет право потребовать с ЦСКА деньги за аренду стадиона. Есть вероятность, что армейцам придется платить около 2,5 миллионов рублей за каждый матч, проведенный на «ВЭБ Арене».

  • Глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.
  • Евгений Гинер владел ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.

Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ


Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (14)
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Давид59
1577462175
Не очень понял зачем. Стадион полностью принадлежит госкорпорации. Ей же принадлежит 75% акций клуба. Значит это практически один карман. Цель видимо получить 100% акций?
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vladimir-7
1577464271
Выдумки источника.
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Plyash
1577464365
Вот-вот,прозвенел первый звоночек.У чёрно-белых что-то подобное происходило. Или "бомбардир" опять что-то мутит.
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Derzkiy1
1577467826
Чепуха такая....
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Рубинище
1577469240
Хорошо, они владеют клубом и стадионом, зачем им у себя брать и себе же платить-ну глупость. это как если я живу в своем доме и ставлю машину у себя во дворе-мне самому себе стоянку оплачивать?
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Dellleone
1577470393
Ещё одна мутная схема отмывания бабла (((
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zritelx
1577510216
А все ли мы знаем про то кто владельцы клубов. Спартак , вроде как бы Федун , а ведь в гос. реестре фирмы на офшорах, ЦСКА вроде Гинер, а там так-же фирмы на Кипре и еще где-то и кто за ними, но это до покупки акций клуба ВЭБ, мы не знаем условий продажи акций и кто уверен , что стадион не остался у Гинера и где сведения о том кто входит в совет директоров клуба, и самое главное кто будет принимать последние и главные решения по всем вопросам, кто конкретно, По Зениту все понятно кто, как и по Краснодару, а вот по Спартаку давно уже загадка кто там главный, а теперь и по ЦСКА встает вопрос кто главный рулевой в финансах. Кстати забыл о Локо и об Ахмате- там то-же все ясно.
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rash1959
1577513220
Когда денежный ручеёк течёт, то от него всегда можно можно незаметно отвести в сторону (т.е в большой еврейский карман) ещё маленький ручеёк. А из стоячей лужи взять трудно, сразу всё видно.
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ALEX ML
1577526071
Мерзкие чиновники медвепуты ловко отжали стадион
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gor77
1577549924
Пожалуйста, для начала читайте ОРИГИНАЛ, откуда "бомбардир" делает свои "новости"!!! "Новость" вырванная из контекста.((((((((( В статье рассказывается о всей сделке и возможных шагах двух сторон - стадион, клуб, аренда офисов, финансы. Полная цитата из обзора специально для "бомбардира": "- Госкорпорация сама становится спонсором ЦСКА; - Покупатели доли стадиона по контракту с ВЭБом будут обязаны стать долгосрочным спонсором клуба; - ЦСКА получает часть доходов от сдачи офисов в аренду в том случае, если ВЭБ будет искать арендаторов своими силами, не выставляя при этом недвижимость на продажу." "Это может означать, что новый владелец будет иметь право брать с ЦСКА деньги за аренду стадиона. Сколько она может составить – непонятно, так как единственное, с чем можно сравнивать этот показатель – контракты клубов на аренду стадионов к ЧМ-2018 у «Спорт-Инжиниринга». В таком случае, ЦСКА придется платить примерно по 2,5 млн рублей за каждый проведенный на некогда своем стадионе матч."
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