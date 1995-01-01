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    «РБ»: ВЭБ может потребовать с ЦСКА оплачивать аренду своего стадиона

    ЦСКА может начать платить аренду за игру на стадионе «ВЭБ Арена», сообщает «Рейтинг букмекеров».

    После передачи ВЭБ 75% акций клуба стадион полностью перешел во владение госкорпорации. Это означает, что новый владелец имеет право потребовать с ЦСКА деньги за аренду стадиона. Есть вероятность, что армейцам придется платить около 2,5 миллионов рублей за каждый матч, проведенный на «ВЭБ Арене».

    • Глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.
    • Евгений Гинер владел ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.

    Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ


    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 18:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1724

      prtcs 11 минут назад

      Эти "пацаны" разберутся, как им будет выгодно.

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