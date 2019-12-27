«РБ»: ВЭБ может потребовать с ЦСКА оплачивать аренду своего стадиона

ЦСКА может начать платить аренду за игру на стадионе «ВЭБ Арена», сообщает «Рейтинг букмекеров».

После передачи ВЭБ 75% акций клуба стадион полностью перешел во владение госкорпорации. Это означает, что новый владелец имеет право потребовать с ЦСКА деньги за аренду стадиона. Есть вероятность, что армейцам придется платить около 2,5 миллионов рублей за каждый матч, проведенный на «ВЭБ Арене».

Глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.

сообщил, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции. Евгений Гинер владел ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.

Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ



