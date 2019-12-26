АПЛ. «Челси» уступил «Саутгемптону», «Арсенал» сыграл вничью в первом матче Артеты и другие результаты 19-го тура

Завершились еще пять матчей 19-го тура английской Премьер-лиги.
«Челси» на своем поле потерпел поражение от «Саутгемптона» со счeтом 0:2.
«Арсенал» в дебютной игре Микеля Артеты сыграл вничью с «Борнмутом», а «Эвертон» в первом поединке Карло Анчелотти одолел «Бернли».
Также домашние победы одержали «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла» над «Вест Хэмом» и «Норвичем» соответственно.
Чемпионат Англии. 19-й тур.
Челси – Саутгемптон – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Обафеми, 31; 0:2 – Редмонд, 73.
Голы: 1:0 – Гослинг, 35; 1:1 – Обамеянг, 64.
Гол: 1:0 – Калверт-Льюин, 80.
Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Снодграсс, 57; 1:1 – Куяте, 68; 2:1 – Ж. Айю, 90.
Астон Вилла – Норвич Сити – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Хурихейн, 64.