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    Орлов: «Надо отобрать у Глушакова фрак джентльмена за хамское поведение»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о награде «Джентльмен года».

    «Это награда, которая должна присуждаться человеку, отличающемуся своим благородством. Я не против, что в этом году эту номинацию получил Юрий Жирков.

    У нас был в какое-то время джентльменом Денис Глушаков, но после расшифровки его разговора с женой о каком джентльмене может идти речь? Надо отобрать у него этот фрак за хамское поведение. У него лагерный сленг, а джентльмен — это благородный мужчина.

    Все видели его отношение к своей жене. Я думаю, что он сам должен сдать фрак джентльмена. А Жирков заслужил», – сказал Орлов.

    • В 2013 году смокинг за победу в номинации «Джентльмен года» получил полузащитник Денис Глушаков.

    «Тебе жизни в Москве не будет. И вообще тебе конец. Чтоб ты сдохла, тварь». Появилось аудио угроз Глушакова жене

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:07
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10992

      vka1970 36 минут назад

      РФС подумало и Дюков постановил:
      Фрак у Глушакова забрать, Дзюбе на голову надеть.
      Попросить Орлова вернуть микрофон на место.)))

      0
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      Рейтинг: +4557

      Mazai-NN 44 минуты назад

      Старый маразматик копается в грязном белье. Какое тебе с..ка дело как они разговаривают между собой. Это их сугубо личное. Ты лучше расскажи о том что Денис построил стадион в родном городе. Поддерживает местную детскую команду. Проводит благотворительные мероприятия.

      3
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      Рейтинг: +7993

      parevg 1 час назад

      Надо отобрать у Орлова микрофон, и отправить на пенсию...

      2
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      Рейтинг: +6845

      derrik2000 1 час назад

      А чё сразу Жиркову-то фрак джентльмена отдать?
      Лучший вариант - отдать фрак Дзюбе, отдающему честь на стадионе, что называется, "без головы"!

      2
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      Рейтинг: +1536

      Ден 781 1 час назад

      А Жирков поди за кружечкой пивка в гараже во фраке сидит

      2
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