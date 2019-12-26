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  • Орлов: «Надо отобрать у Глушакова фрак джентльмена за хамское поведение»

Орлов: «Надо отобрать у Глушакова фрак джентльмена за хамское поведение»

26 декабря 2019, 18:07
14

Комментатор Геннадий Орлов высказался о награде «Джентльмен года».

«Это награда, которая должна присуждаться человеку, отличающемуся своим благородством. Я не против, что в этом году эту номинацию получил Юрий Жирков.

У нас был в какое-то время джентльменом Денис Глушаков, но после расшифровки его разговора с женой о каком джентльмене может идти речь? Надо отобрать у него этот фрак за хамское поведение. У него лагерный сленг, а джентльмен — это благородный мужчина.

Все видели его отношение к своей жене. Я думаю, что он сам должен сдать фрак джентльмена. А Жирков заслужил», – сказал Орлов.

  • В 2013 году смокинг за победу в номинации «Джентльмен года» получил полузащитник Денис Глушаков.

«Тебе жизни в Москве не будет. И вообще тебе конец. Чтоб ты сдохла, тварь». Появилось аудио угроз Глушакова жене

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Зенит Жирков Юрий Глушаков Денис Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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Ден 781
1577373887
А Жирков поди за кружечкой пивка в гараже во фраке сидит
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derrik2000
1577373937
А чё сразу Жиркову-то фрак джентльмена отдать? Лучший вариант - отдать фрак Дзюбе, отдающему честь на стадионе, что называется, "без головы"!
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Mazai-NN
1577377204
Старый маразматик копается в грязном белье. Какое тебе с..ка дело как они разговаривают между собой. Это их сугубо личное. Ты лучше расскажи о том что Денис построил стадион в родном городе. Поддерживает местную детскую команду. Проводит благотворительные мероприятия.
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vka1970
1577377672
РФС подумало и Дюков постановил: Фрак у Глушакова забрать, Дзюбе на голову надеть. Попросить Орлова вернуть микрофон на место.)))
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dago52
1577382696
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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polt
1577386466
Орлов, он и есть Орлов. А вот Глушаков уж точно не мужик и уж точно не джентльмен. Бабла ему мало, устроил комедь с разводом.
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моэм
1577392410
Да да...давайте отрубим ему хвост , но по самые уши.... А можно не перелопачивать "новости" шестилетней давности...ну это так...как вариант...хотя можно продолжить ряд и вспомнить как Денис попысал на соседский забор....а Орлову большого долголетия , без этого дурачка будет скучовато
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ArReal
1577404681
Скрытую запись твоего общения тоже показывали - там джельтельменством тоже не пахнет!
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Дядя Серёжа
1577411159
А вы слышали сленг жены Жиркова? Отдать ей фрак Глушакова.
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Hektor 84
1577449096
Ты что Гена? Это же Кент радимова.
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