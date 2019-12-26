Орлов: «Надо отобрать у Глушакова фрак джентльмена за хамское поведение»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о награде «Джентльмен года».

«Это награда, которая должна присуждаться человеку, отличающемуся своим благородством. Я не против, что в этом году эту номинацию получил Юрий Жирков.

У нас был в какое-то время джентльменом Денис Глушаков, но после расшифровки его разговора с женой о каком джентльмене может идти речь? Надо отобрать у него этот фрак за хамское поведение. У него лагерный сленг, а джентльмен — это благородный мужчина.

Все видели его отношение к своей жене. Я думаю, что он сам должен сдать фрак джентльмена. А Жирков заслужил», – сказал Орлов.

В 2013 году смокинг за победу в номинации «Джентльмен года» получил полузащитник Денис Глушаков.

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