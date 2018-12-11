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    • «Тебе жизни в Москве не будет. И вообще тебе конец. Чтоб ты сдохла, тварь». Появилось аудио угроз Глушакова жене

    «Тебе жизни в Москве не будет. И вообще тебе конец. Чтоб ты сдохла, тварь». Появилось аудио угроз Глушакова жене

    В интернете появилась аудиозапись, на которой капитан «Спартака» Денис Глушаков угрожает своей жене.

    Сегодня стало известно, что Дарья Глушакова обратилась в полицию с заявлением на мужа, обвинив его в угрозах убийством. Адвокат девушки Сергей Жорин подтвердил факт угроз в ее адрес.

    «И тебе буду оставлять на еду, а получать ты будешь алименты вот такие. Так что, дорогая моя, пора карьеру нам делать по-другому, к сожалению. Ну, надо выбирать. Жизнь такая жесткая штука. Я вижу, как ты меня *** [обманываешь]. Думаю, буду и я теперь тебя везде *** [иметь].

    Буду тратить деньги на юристов, но тебе не дам ни копейки. Всем юристам дам деньги. Себе я еще заработаю, но тебе ничего не дам. По этому делу я обращусь в Госдуму. Через ФСО туда зайду.

    За свои слова в суде будете отвечать перед чехами [согласно текстовой расшифровке самого первоисточника, чехи – это обозначение чеченцев]. Конец вам. Если не помиримся, тебе конец. Жизни тебе не будет, клянусь тебе. Побью тебя. Ты ничтожество.

    Я тебе обещаю это. Тебе жизни в Москве не будет. И вообще тебе конец будет. Я до самых верхних фейсов [лиц] доберусь. К министру иностранных дел Сергею Лаврову подойду. Отвечаю, вам всем конец будет.

    Чтоб ты сдохла, тварь, предательница конченая. Я тебя в порошок сотру. Шаболда, крыса. Чтоб ты сдохла. Я тебя уничтожу», – сказал Глушаков.

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    11.12.2018 17:59
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    Комментарии115
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      Рейтинг: +2115

      upiter622 17 декабря 2018, 21:11

      "К министру иностранных дел Сергею Лаврову подойду".
      ИДИОТ!!!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 17 декабря 2018, 20:42

      Оскорблять женщину, мать своих же детей, последнее дело!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +883

      Spartak №1 12 декабря 2018, 15:05

      Смотрите в следующих сериях на Спарта Барбара ... то ли еще будет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1071

      wobaekat 12 декабря 2018, 12:20

      Ну и свинья.
      Теперь невозможно не пожелать ему оказаться где-то рядом с кокориным и мамаевым

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1117

      edw7777 12 декабря 2018, 10:45

      Если это правда, то это слова последнего подлеца.

      4
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      Рейтинг: +151

      Димон9 12 декабря 2018, 08:18

      Охренеть. И этому очередному бреду верят?
      В газетах можно прочитать всё, но трудно узнать о чём-нибудь
      Журналистика - это организованное злословие. Оскар Уайльд



      1
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      Рейтинг: +428

      ursosan > Димон9 26 июня 2019, 16:27

      Попытайся обьяснить нам, для чего это все нужно? Почему именно он? Все сразу продались и стали петь под чью то дуду, а глушак весь белый и пушистый?

      0
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 12 декабря 2018, 01:35

      Тарасов тоже говорил про лохов, а потом оказалась, что это фикция. Не защишаю Глушакова, но это его личные проблемы и пусть сам разбирается.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70

      rude boy 12 декабря 2018, 00:45

      Широков ,Тарасов , Глушаков, МамаКоко , Кержаков, Аршавин (матерщинник жуткий) - наша илитка футбольная ,тошнотики )) Интеллихенты все как один )) И все за нынешний режим "своих и чужих" ,братков .

      2
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      Рейтинг: +14

      VLIVA 11 декабря 2018, 23:15

      Херня какая-то...!-Чё в чужую жизнь лесть ..-со своей бы разобраться..!

      1
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      Рейтинг: +1460

      Mariner 11 декабря 2018, 23:14

      Пора Спартак переименовывать в Дом-2, а Бузову главным тренером )))

      7
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