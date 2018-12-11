«Тебе жизни в Москве не будет. И вообще тебе конец. Чтоб ты сдохла, тварь». Появилось аудио угроз Глушакова жене

В интернете появилась аудиозапись, на которой капитан «Спартака» Денис Глушаков угрожает своей жене.

Сегодня стало известно, что Дарья Глушакова обратилась в полицию с заявлением на мужа, обвинив его в угрозах убийством. Адвокат девушки Сергей Жорин подтвердил факт угроз в ее адрес.

«И тебе буду оставлять на еду, а получать ты будешь алименты вот такие. Так что, дорогая моя, пора карьеру нам делать по-другому, к сожалению. Ну, надо выбирать. Жизнь такая жесткая штука. Я вижу, как ты меня *** [обманываешь]. Думаю, буду и я теперь тебя везде *** [иметь].

Буду тратить деньги на юристов, но тебе не дам ни копейки. Всем юристам дам деньги. Себе я еще заработаю, но тебе ничего не дам. По этому делу я обращусь в Госдуму. Через ФСО туда зайду.

За свои слова в суде будете отвечать перед чехами [согласно текстовой расшифровке самого первоисточника, чехи – это обозначение чеченцев]. Конец вам. Если не помиримся, тебе конец. Жизни тебе не будет, клянусь тебе. Побью тебя. Ты ничтожество.

Я тебе обещаю это. Тебе жизни в Москве не будет. И вообще тебе конец будет. Я до самых верхних фейсов [лиц] доберусь. К министру иностранных дел Сергею Лаврову подойду. Отвечаю, вам всем конец будет.

Чтоб ты сдохла, тварь, предательница конченая. Я тебя в порошок сотру. Шаболда, крыса. Чтоб ты сдохла. Я тебя уничтожу», – сказал Глушаков.

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.