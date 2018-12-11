Адвокат жены Глушакова: «Дарье угрожают и требуют, чтобы она отозвала иск о разделе имущества и алиментах»

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой в бракоразводном процессе, подтвердил, что в адрес его клиентки на самом деле поступают угрозы.

Сегодня девушка подала на футболиста заявление в полицию, в котором обвинила его в угрозах убийством.

«Я не знаю, какие проблемы на данный момент возникли у Дениса Глушакова, но Дарья действительно подала заявление в правоохранительные органы по факту угроз в еe адрес. Эти угрозы связаны с судебным процессом, который проходит в Никулинском районном суде.

Лица, которые ей угрожают, требуют, чтобы она отказалась от своих исковых требований в рамках раздела имущества и взыскания алиментов. Было подано заявление с соответствующими доказательствами этих угроз. Мы будем ждать завершения проверки и по еe результатам всe озвучим. По поводу дополнительной информации – не видим смысла еe сейчас давать, чтобы не оказывать воздействие на проверку. Что касается записи с угрозами, то она у нас действительно имеется», – сказал Жорин.

Бракоразводный процесс Дениса и Дарьи Глушаковых длится с сентября этого года.

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

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