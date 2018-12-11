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    • Адвокат жены Глушакова: «Дарье угрожают и требуют, чтобы она отозвала иск о разделе имущества и алиментах»

    Адвокат жены Глушакова: «Дарье угрожают и требуют, чтобы она отозвала иск о разделе имущества и алиментах»

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой в бракоразводном процессе, подтвердил, что в адрес его клиентки на самом деле поступают угрозы.

    Сегодня девушка подала на футболиста заявление в полицию, в котором обвинила его в угрозах убийством.

    «Я не знаю, какие проблемы на данный момент возникли у Дениса Глушакова, но Дарья действительно подала заявление в правоохранительные органы по факту угроз в еe адрес. Эти угрозы связаны с судебным процессом, который проходит в Никулинском районном суде.

    Лица, которые ей угрожают, требуют, чтобы она отказалась от своих исковых требований в рамках раздела имущества и взыскания алиментов. Было подано заявление с соответствующими доказательствами этих угроз. Мы будем ждать завершения проверки и по еe результатам всe озвучим. По поводу дополнительной информации – не видим смысла еe сейчас давать, чтобы не оказывать воздействие на проверку. Что касается записи с угрозами, то она у нас действительно имеется», – сказал Жорин.

    Бракоразводный процесс Дениса и Дарьи Глушаковых длится с сентября этого года.

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.12.2018 16:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +151

      Димон9 12 декабря 2018, 08:21

      Скандальная хроника: замочная скважина для народа

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 декабря 2018, 20:09

      Серёга Жорин,ты когда работать будешь,а не заниматься поддержкой своего мутного юридического бизнеса в соцсетях???

      1
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      Рейтинг: +10

      ndewet 11 декабря 2018, 18:51

      Мужики, как ваши ставки? Не очень?
      Я сайт нашел, king-ball.ru работают с 2013 года за прошлые две недели с БК вывел две котлеты купюрами по 5к. Советую всем кто ищет в сети нормальных капперов. Знаете сколько я раз обжегся в поисках адекватных прогнозистов...? Этих советую! Если бы мне их кто то посоветовал как я вам, хотя бы годик назад. Сейчас бы уже на майбахе ездил. Всем Добра и горы денег!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 11 декабря 2018, 18:40

      *** пипец если каждая кошёлка будет подавать заявы о разделе имущества все футболисты станут нищими-они ж только на их деньги и живут эти твари!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 декабря 2018, 17:27

      Да , пи здёшь этот пора прекращать -- на этом сайте !

      4
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      Рейтинг: +25

      vik23 11 декабря 2018, 17:18

      Вот это я понимаю сайт про футбол!!!! Ну начните писать про интимную жизнь футболистов. Кто в каких носках и в трусах ходит....

      3
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 11 декабря 2018, 17:12

      Никак не думал, что журналюги из бомбардира дойдут до такой низости. Это их личное Глушачье дело. А эта так сказать "девушка" чувствует, что бабло уплывает между ног и мелет всякую чушь надеясь на поддержку тех, кто против Глушакова.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 декабря 2018, 17:09

      да идите вы все на хрен НАДОЕЛИ здесь футбол пишите в спид - инфо или БУРДУ

      7
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 11 декабря 2018, 17:03

      Брателло, лучше бы с массами поделился, на сколько бабла ты эту, ну, все знаете, разводишь. )))))))))))))))))))

      5
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 11 декабря 2018, 17:01

      Желтуха продолжается

      2
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