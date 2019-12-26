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  • Кононов: «После назначения Цорна отношение стало другим? Не буду обсуждать эту тему»

Кононов: «После назначения Цорна отношение стало другим? Не буду обсуждать эту тему»

26 декабря 2019, 13:47
5

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы об отношениях с руководством московского клуба.

— После назначения Цорна вы почувствовали, что отношение к вам руководства клуба стало другим, чем прежде?

— Не буду обсуждать эту тему.

— Есть ли у вас претензии к тандемам менеджеров, с которыми работали — Измайлову и Родионову вначале, Михайлову и Цорну в конце?

— Претензий у меня нет ни к кому. В то время, что я провел в «Спартаке», клуб относился ко мне с поддержкой и пониманием. Возможно, случались рабочие моменты, когда мы с кем-то не так дружелюбно общались и работали, но это — не более чем рабочие моменты. Никогда нельзя добиться результата, иногда не давая возможности кому-то понять, что вещи делаются не так, как требуется, – сказал Кононов.

  • Цорн стал гендиректором «Спартака» в мае.
  • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.

Кононов: «Не считаю, что провалил свою работу в «Спартаке»


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кононов Олег Цорн Томас
Комментарии (5)
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raritet
1577360130
Ну что пристали к человеку? Если бы в свое время оставили в покое Валеру, то , думаю, сегодня он шел бы лидером. Просто нужно время чтобы все шестереночки притерлись и механизм заработал как часики, а эта постоянная чехарда не может принести результата сразу. Лично мне нравился Спартак тех времен, когда у руля был Карпин. Да были проколы. А у кого их не бывает. Не он же играет на поле, а футболисты. Сейчас , при этом же составе поставь хоть Гвардиолу. Что он может делать с составом, который нужно на треть расформировать....
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RotBerg
1577364118
Олег, в спартаке и Зидан станет тренеришкой)
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frizom
1577456936
Правильно Цорн убрал этого недотренера
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