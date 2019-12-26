Кононов: «После назначения Цорна отношение стало другим? Не буду обсуждать эту тему»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы об отношениях с руководством московского клуба.

— После назначения Цорна вы почувствовали, что отношение к вам руководства клуба стало другим, чем прежде?

— Не буду обсуждать эту тему.

— Есть ли у вас претензии к тандемам менеджеров, с которыми работали — Измайлову и Родионову вначале, Михайлову и Цорну в конце?

— Претензий у меня нет ни к кому. В то время, что я провел в «Спартаке», клуб относился ко мне с поддержкой и пониманием. Возможно, случались рабочие моменты, когда мы с кем-то не так дружелюбно общались и работали, но это — не более чем рабочие моменты. Никогда нельзя добиться результата, иногда не давая возможности кому-то понять, что вещи делаются не так, как требуется, – сказал Кононов.

Цорн стал гендиректором «Спартака» в мае.

Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.

Кононов: «Не считаю, что провалил свою работу в «Спартаке»



