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  • Радимов: «Мне кажется, за эти полтора года Кокорин стал нереально крутым футболистом»

Радимов: «Мне кажется, за эти полтора года Кокорин стал нереально крутым футболистом»

26 декабря 2019, 11:19
5

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высоко отозвался об игре нападающего петербургской команды Александра Кокорина.

«Скажу про Кокору. Тот Кокорин, которого я видел в спарринге с «Зенитом-2», – это совсем не тот Кокорин, что был раньше. Мне кажется, за эти полтора года Саша стал другим ментально, нереально крутым футболистом. Вовремя отдаeт, бежит, все действия – по делу», – сказал Радимов.

  • Кокорин в 2018 году пропустил около шести месяцев из-за травмы колена.
  • Через две недели после возвращения на поле 28-летний футболист был арестован за участие в двух драках в центре Москвы.
  • С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года форвард провел за решеткой – сначала в СИЗО, а затем в колонии.
  • После зимней паузы он сможет вернуться на поле.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Радимов Владислав
Комментарии (5)
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yurdin
1577350430
Ты ещё его новые татухи не видел ;-)
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Давид59
1577351425
На тренировках и я - крут
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CF4
1577351666
Пока морем не прекратят из Европы ЛСД и Всякое таскать, питерские чушню не прекратят говорить.
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Иван Петров 1986
1577353679
А если бы еще годок посидел, то и на Месси мог бы замахнуться. Ну а радимов как был дураком, так им и остался.
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Makaweli
1577359871
Очкует что обратно в тюрягу посадят, надо всех российских футболистов через это пропустить, и чинушей и депутатов!
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