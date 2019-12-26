Радимов: «Мне кажется, за эти полтора года Кокорин стал нереально крутым футболистом»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высоко отозвался об игре нападающего петербургской команды Александра Кокорина.
«Скажу про Кокору. Тот Кокорин, которого я видел в спарринге с «Зенитом-2», – это совсем не тот Кокорин, что был раньше. Мне кажется, за эти полтора года Саша стал другим ментально, нереально крутым футболистом. Вовремя отдаeт, бежит, все действия – по делу», – сказал Радимов.
- Кокорин в 2018 году пропустил около шести месяцев из-за травмы колена.
- Через две недели после возвращения на поле 28-летний футболист был арестован за участие в двух драках в центре Москвы.
- С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года форвард провел за решеткой – сначала в СИЗО, а затем в колонии.
- После зимней паузы он сможет вернуться на поле.
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Источник: «Чемпионат»