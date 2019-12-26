Кононов: «Я человек не мягкий, а требовательный. Но при этом позитивный»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о своем характере.

– А ко мне почему-то приклеили ярлык мягкого человека. С чем никогда не соглашусь ни я, ни футболисты, которые со мной работали. Разве это мягкость – когда для тебя просто не все на одно лицо, когда ты понимаешь, что у каждого есть свой характер, эмоции, психологические нюансы? Когда ты не пытаешься людей переделать и дать им свое мышление, а хочешь найти с каждым точки соприкосновения, чтобы он работал лучше?

– Знаменитый хоккеист Алексей Касатонов как-то сформулиовал мне принцип жестких советских тренеров: «Не можешь – научим, не хочешь – заставим». Заставлять – это не ваше?

– В моем понимании не надо никого заставлять. Я должен игроку объяснить, а он – это понять. И сделать на тренировке то, чего я от него требую. Если это означает «заставить» – хорошо, пусть будет так. Там нет прощения тому, кто делает то, что захочет. А перед игрой ты даешь установку. И если игрок ее не выполняет, ты не можешь никого заставить. Тогда выходит и играет другой.

Я человек не мягкий, а требовательный. Но при этом позитивный. И футбол всегда стремился тоже ставить позитивный, атакующий. Когда-то выбрал путь, который сложен, но творчески интересен – делать игру, и только через нее стремиться к результату. Так же стремился работать и в «Спартаке». Но сейчас такой период, когда тренеру дают мало времени для творчества. Ему нужно любыми способами добиться результата.

«Спартак» – такой клуб, который всегда добивался результата через игру. И сам я в своей карьере, в каждом клубе подходил – и буду подходить в дальнейшем – к футболу именно так. Конечно, ты должен в чем-то меняться, улучшать свою работу во всех аспектах. И этот анализ сейчас происходит, и изменения будут.

Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.

Ранее 53-летний специалист также работал в «Карпатах», «Севастополе», «Краснодаре», «Ахмате» и тульском «Арсенале».

Кононов: «Я просил фанатов «Спартака» поддержать не себя, а нашу молодую команду. Казалось, что меня слышат. А потом началось»