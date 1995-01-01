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    Кононов: «Я человек не мягкий, а требовательный. Но при этом позитивный»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о своем характере.

    – А ко мне почему-то приклеили ярлык мягкого человека. С чем никогда не соглашусь ни я, ни футболисты, которые со мной работали. Разве это мягкость – когда для тебя просто не все на одно лицо, когда ты понимаешь, что у каждого есть свой характер, эмоции, психологические нюансы? Когда ты не пытаешься людей переделать и дать им свое мышление, а хочешь найти с каждым точки соприкосновения, чтобы он работал лучше?

    – Знаменитый хоккеист Алексей Касатонов как-то сформулиовал мне принцип жестких советских тренеров: «Не можешь – научим, не хочешь – заставим». Заставлять – это не ваше?

    – В моем понимании не надо никого заставлять. Я должен игроку объяснить, а он – это понять. И сделать на тренировке то, чего я от него требую. Если это означает «заставить» – хорошо, пусть будет так. Там нет прощения тому, кто делает то, что захочет. А перед игрой ты даешь установку. И если игрок ее не выполняет, ты не можешь никого заставить. Тогда выходит и играет другой.

    Я человек не мягкий, а требовательный. Но при этом позитивный. И футбол всегда стремился тоже ставить позитивный, атакующий. Когда-то выбрал путь, который сложен, но творчески интересен – делать игру, и только через нее стремиться к результату. Так же стремился работать и в «Спартаке». Но сейчас такой период, когда тренеру дают мало времени для творчества. Ему нужно любыми способами добиться результата.

    «Спартак» – такой клуб, который всегда добивался результата через игру. И сам я в своей карьере, в каждом клубе подходил – и буду подходить в дальнейшем – к футболу именно так. Конечно, ты должен в чем-то меняться, улучшать свою работу во всех аспектах. И этот анализ сейчас происходит, и изменения будут.

    Кононов: «Я просил фанатов «Спартака» поддержать не себя, а нашу молодую команду. Казалось, что меня слышат. А потом началось»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1318

      Давид59 1 минуту назад

      Приписал Касатонову принцип "Советской армии"

      0
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      Рейтинг: +6400

      piligrim1986 42 минуты назад

      мудак ты

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    • ...
      Рейтинг: +10989

      vka1970 1 час назад

      С игроками может ты и не мягкий, а вот руководству и слова сказать не мог.
      Это факт, многими зафиксированный.

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