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  • Кононов: «Я человек не мягкий, а требовательный. Но при этом позитивный»

Кононов: «Я человек не мягкий, а требовательный. Но при этом позитивный»

26 декабря 2019, 10:23
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о своем характере.

– А ко мне почему-то приклеили ярлык мягкого человека. С чем никогда не соглашусь ни я, ни футболисты, которые со мной работали. Разве это мягкость – когда для тебя просто не все на одно лицо, когда ты понимаешь, что у каждого есть свой характер, эмоции, психологические нюансы? Когда ты не пытаешься людей переделать и дать им свое мышление, а хочешь найти с каждым точки соприкосновения, чтобы он работал лучше?

– Знаменитый хоккеист Алексей Касатонов как-то сформулиовал мне принцип жестких советских тренеров: «Не можешь – научим, не хочешь – заставим». Заставлять – это не ваше?

– В моем понимании не надо никого заставлять. Я должен игроку объяснить, а он – это понять. И сделать на тренировке то, чего я от него требую. Если это означает «заставить» – хорошо, пусть будет так. Там нет прощения тому, кто делает то, что захочет. А перед игрой ты даешь установку. И если игрок ее не выполняет, ты не можешь никого заставить. Тогда выходит и играет другой.

Я человек не мягкий, а требовательный. Но при этом позитивный. И футбол всегда стремился тоже ставить позитивный, атакующий. Когда-то выбрал путь, который сложен, но творчески интересен – делать игру, и только через нее стремиться к результату. Так же стремился работать и в «Спартаке». Но сейчас такой период, когда тренеру дают мало времени для творчества. Ему нужно любыми способами добиться результата.

«Спартак» – такой клуб, который всегда добивался результата через игру. И сам я в своей карьере, в каждом клубе подходил – и буду подходить в дальнейшем – к футболу именно так. Конечно, ты должен в чем-то меняться, улучшать свою работу во всех аспектах. И этот анализ сейчас происходит, и изменения будут.

Кононов: «Я просил фанатов «Спартака» поддержать не себя, а нашу молодую команду. Казалось, что меня слышат. А потом началось»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кононов Олег
Комментарии (3)
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vka1970
1577347503
С игроками может ты и не мягкий, а вот руководству и слова сказать не мог. Это факт, многими зафиксированный.
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piligrim1986
1577349032
мудак ты
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Давид59
1577351525
Приписал Касатонову принцип "Советской армии"
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