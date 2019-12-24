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    «Эспаньол» может возглавить Абелардо

    «Эспаньол» близок к назначению Абелардо Фернандеса главным тренером.

    Абелардо – основной претендент на пост, с ним ведутся переговоры, сообщает Marca. Специалист может возглавить барселонский клуб до конца сезона.

    Работой по поиску нового тренера руководит спортивный директор «Эспаньола» Руфете. Перед командой поставлена задача избежать вылета из Примеры.

    Источник: Marca

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