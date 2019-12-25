Медведев: «Круговой перенес операцию в той же клинике, где Малком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии защитника Данила Кругового.
«Круговой произвел операцию после консультаций с нашими врачами в той же клинике, где оперировался Малком. У Данила идет первоначальный этап восстановления. В ближайшее время мы примем решение, где ему будет лучше проходить реабилитацию», – дал комментарии функционер.
- Круговой перешел из «Уфы» в «Зенит» в августе, но остался в башкирской команде на правах аренды.
- В декабре защитник перенес операцию.
- Есть вероятность, что 21-летний игрок вернется в петербургский клуб уже зимой.
Источник: «Р-Спорт»