Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Медведев: «Круговой перенес операцию в той же клинике, где Малком»

Медведев: «Круговой перенес операцию в той же клинике, где Малком»

25 декабря 2019, 17:58
1

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии защитника Данила Кругового.

«Круговой произвел операцию после консультаций с нашими врачами в той же клинике, где оперировался Малком. У Данила идет первоначальный этап восстановления. В ближайшее время мы примем решение, где ему будет лучше проходить реабилитацию», – дал комментарии функционер.

  • Круговой перешел из «Уфы» в «Зенит» в августе, но остался в башкирской команде на правах аренды.
  • В декабре защитник перенес операцию.
  • Есть вероятность, что 21-летний игрок вернется в петербургский клуб уже зимой.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Круговой Данил Малком Медведев Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1577287155
не понял? Зенит теперь лечением занялся игроков, хорошо хоть и наших лечат , а не только иносранцев.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+