Медведев: «Круговой перенес операцию в той же клинике, где Малком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии защитника Данила Кругового.

«Круговой произвел операцию после консультаций с нашими врачами в той же клинике, где оперировался Малком. У Данила идет первоначальный этап восстановления. В ближайшее время мы примем решение, где ему будет лучше проходить реабилитацию», – дал комментарии функционер.