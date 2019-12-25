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    Медведев: «Круговой перенес операцию в той же клинике, где Малком»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии защитника Данила Кругового.

    «Круговой произвел операцию после консультаций с нашими врачами в той же клинике, где оперировался Малком. У Данила идет первоначальный этап восстановления. В ближайшее время мы примем решение, где ему будет лучше проходить реабилитацию», – дал комментарии функционер.

    • Круговой перешел из «Уфы» в «Зенит» в августе, но остался в башкирской команде на правах аренды.
    • В декабре защитник перенес операцию.
    • Есть вероятность, что 21-летний игрок вернется в петербургский клуб уже зимой.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +36378

      portero 19 минут назад

      не понял? Зенит теперь лечением занялся игроков, хорошо хоть и наших лечат , а не только иносранцев.

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    #1
    sv1969
    106835
    #2
    Chernyi Lis
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    #3
    Zenit-84
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    #4
    zigbert
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