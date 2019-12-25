В чемпионате Китая введен потолок зарплат. Легионеры смогут получать не более 3 миллионов

Китайская футбольная ассоциация ввела потолок зарплат для игроков местных клубов.
С сезона-2020 годовая зарплата иностранных футболистов не сможет превышать сумму, эквивалентную 3 миллионам евро, без учета бонусов и налогов, сообщает Titan Sports Plus.
Китайские футболисты будут получать максимум 10 миллионов юаней за год (около 1,29 миллиона евро). Игроки сборной Китая смогут рассчитывать на 20-процентную надбавку.
Кроме того, в 2020 году каждый клуб китайской Суперлиги сможет иметь в заявке не больше пять легионеров и не больше четырех иностранцев на поле.
- Чемпионом Суперлиги в 2019 году стал «Гуанчжоу Эвергранд».
- В команде играют три бразильца – Паулиньо, Талиска и Элкесон.
Источник: Titan Sports Plus
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