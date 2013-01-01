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    В чемпионате Китая введен потолок зарплат. Легионеры смогут получать не более 3 миллионов

    Китайская футбольная ассоциация ввела потолок зарплат для игроков местных клубов.

    С сезона-2020 годовая зарплата иностранных футболистов не сможет превышать сумму, эквивалентную 3 миллионам евро, без учета бонусов и налогов, сообщает Titan Sports Plus. Китайские футболисты будут получать максимум 10 миллионов юаней за год (около 1,29 миллиона евро). Игроки сборной Китая смогут рассчитывать на 20-процентную надбавку.

    Кроме того, в 2020 году каждый клуб китайской Суперлиги сможет иметь в заявке не больше пять легионеров и не больше четырех иностранцев на поле.

    Источник: Titan Sports Plus

    Titan Sports - одна из самых влиятелных медиагрупп Китая. Основана в 1988 году. 

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1320

      Давид59 31 минуту назад

      Странное решение. Кто теперь к ним поедет?

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      Рейтинг: +8989

      Cules2013 58 минут назад

      Хахх, вот почему Смолов не захотел уезжать, он знал)

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      Рейтинг: +2013

      absent32 1 час назад

      вот в чем вопрос. в китайском чемпионате у же давно действует жесткий лимит на легионеров и плюс за баблом туда едут игроки звездного класса, пусть даже если большинство из них на пороге завершения карьеры. вопрос, где сборная Китая? почему там нет звезд? почему этой сборной ни как мы не видим на кубке мира? в азии не так много супер сборных и китайский максимум это четверть финал континентального кубка. я про китай слышу только если там появилась очередная еврозвезда или тренер. и тут они ужесточают еще сильнее регламент.
      И к чему я это веду. в следующем сезоне в ЧР ужесточится лимит на легионеров. за годы лимита у нас ни чего не изменилось, и сборная на дуру дома прорвалась через испанцев и в еврокубках из года в год терпим крах. вот и китайцы думают что таким способом вырастят конкурирующую сборную. ну китайские клубы со своими звездами хотя бы лигу чемпионов брали)))

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      Рейтинг: +1323

      neim 1 час назад

      Интересно, что из этого получится, или бонусами добирать недостающее будут ?
      Получается, теперь из Китая косяками попрут обратно на свою Родину все любители длинного рубля (евро) ?

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