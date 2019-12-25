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  • В чемпионате Китая введен потолок зарплат. Легионеры смогут получать не более 3 миллионов

В чемпионате Китая введен потолок зарплат. Легионеры смогут получать не более 3 миллионов

25 декабря 2019, 16:16
9

Китайская футбольная ассоциация ввела потолок зарплат для игроков местных клубов.

С сезона-2020 годовая зарплата иностранных футболистов не сможет превышать сумму, эквивалентную 3 миллионам евро, без учета бонусов и налогов, сообщает Titan Sports Plus.

Китайские футболисты будут получать максимум 10 миллионов юаней за год (около 1,29 миллиона евро). Игроки сборной Китая смогут рассчитывать на 20-процентную надбавку.

Кроме того, в 2020 году каждый клуб китайской Суперлиги сможет иметь в заявке не больше пять легионеров и не больше четырех иностранцев на поле.

Источник: Titan Sports Plus

Titan Sports - одна из самых влиятелных медиагрупп Китая. Основана в 1988 году. 

Азия
Комментарии (9)
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absent32
1577283733
вот в чем вопрос. в китайском чемпионате у же давно действует жесткий лимит на легионеров и плюс за баблом туда едут игроки звездного класса, пусть даже если большинство из них на пороге завершения карьеры. вопрос, где сборная Китая? почему там нет звезд? почему этой сборной ни как мы не видим на кубке мира? в азии не так много супер сборных и китайский максимум это четверть финал континентального кубка. я про китай слышу только если там появилась очередная еврозвезда или тренер. и тут они ужесточают еще сильнее регламент. И к чему я это веду. в следующем сезоне в ЧР ужесточится лимит на легионеров. за годы лимита у нас ни чего не изменилось, и сборная на дуру дома прорвалась через испанцев и в еврокубках из года в год терпим крах. вот и китайцы думают что таким способом вырастят конкурирующую сборную. ну китайские клубы со своими звездами хотя бы лигу чемпионов брали)))
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Cules2013
1577284783
Хахх, вот почему Смолов не захотел уезжать, он знал)
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Давид59
1577286418
Странное решение. Кто теперь к ним поедет?
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3a zenit
1577290439
ну ок,3 ляма по контракту и 150 лямов в виде бонуса?Нам тоже нужен потолок для наших футболистов 500 тыс в месяц,а то жирно с у ки живут не напрягая пузо.
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FanatSerj
1577292122
очевидное же решение, а у нас наоборот, хрен с ним с легионерами, главное паспортистам лимит влупить надо. А молодым так еще жестче, чтобы звезду не ловили. А не нравится так пусть едут за бугор и по настоящему доказывают свою профпригодность.
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ivanthebest
1577295076
Опа.... Ждём Халка обратно в зине... Больше ему никто и 5 лямов не заплатит... А в зине могут и все 8 отвесить. Им не в первой ублажать бразильцев...
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Gek Dement
1577301077
На действующие контракты не повлияет, закон обратной силы не имеет, а новых Халков им не видать больше.
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Hektor 84
1577302401
Ну все дзюбка в Китай не поедет доигрывать!
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