Врач сборной России Безуглов: «Если потребуется, Акинфеев вернется и поможет сборной»

Врач сборной России Эдуард Безуглов считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может возобновить карьеру в национальной команде, если это будет необходимо.

«Игорь ушел, мы можем только уважать его решение – оно взвешенное было. По здоровью что я могу сказать? Что он играет блестяще за свой клуб. При этом игры за сборную всегда нагрузка.

Мы прекрасно понимаем, что у него были определенные проблемы с коленным суставом, слава богу, он их успешно решает и много лет является нашим лучшим вратарем, да. Я уверен, что, если потребуется, то Игорь вернется и сборной поможет. Как и Сергей Игнашевич, который вернулся в 39 лет в сборную на чемпионат мира и сыграл блестяще.

Это показывает, что практически любой футболист, который доиграл до этого времени, без травм, без операций, может помочь. Поэтому тот же Самедов мог сейчас играть на высоком уровне», – сказал Безуглов.

Акинфеев завершил карьеру в сборной России после чемпионата мира-2018.

На текущий момент последним матчем голкипера за национальную команду стал четвертьфинал ЧМ с Хорватией (2:3, пен).

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