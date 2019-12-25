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  • Врач сборной России Безуглов: «Если потребуется, Акинфеев вернется и поможет сборной»

Врач сборной России Безуглов: «Если потребуется, Акинфеев вернется и поможет сборной»

25 декабря 2019, 09:54
7

Врач сборной России Эдуард Безуглов считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может возобновить карьеру в национальной команде, если это будет необходимо.

«Игорь ушел, мы можем только уважать его решение – оно взвешенное было. По здоровью что я могу сказать? Что он играет блестяще за свой клуб. При этом игры за сборную всегда нагрузка.

Мы прекрасно понимаем, что у него были определенные проблемы с коленным суставом, слава богу, он их успешно решает и много лет является нашим лучшим вратарем, да. Я уверен, что, если потребуется, то Игорь вернется и сборной поможет. Как и Сергей Игнашевич, который вернулся в 39 лет в сборную на чемпионат мира и сыграл блестяще.

Это показывает, что практически любой футболист, который доиграл до этого времени, без травм, без операций, может помочь. Поэтому тот же Самедов мог сейчас играть на высоком уровне», – сказал Безуглов.

  • Акинфеев завершил карьеру в сборной России после чемпионата мира-2018.
  • На текущий момент последним матчем голкипера за национальную команду стал четвертьфинал ЧМ с Хорватией (2:3, пен).

Врач сборной России Безуглов: «Смолов – человек с большим интеллектом. Ему было тяжело после матча с Хорватией»

Источник: «КП-Казань»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Безуглов Эдуард
Комментарии (7)
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yurdin
1577261530
Это было бы великолепно. Нет больше сил смотреть на это бразильское чудо в воротах нашей сборной.
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yorgenbarenz
1577264500
Конечно,потребуется!
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серега кашин
1577265073
он тоже чудит не подетски в важных матчах
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Аналитика от паралитика
1577267142
А куда делся алкаш дебошир зенитовский? Байки травят что травмирован.а слухи есть что синий на треню припёрся. И мол богданыч хочет его слить
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Давид59
1577267556
Самедов старше Акинфея на 2 года. Для игрока после 35 - тяжелее, чем вратарю. Он и за Крылья толком так и не сыграл. Почему не знаю. Тот же Анюков до сих пор носится как молодой
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sergeyshubin
1577286067
Нееее!!! Он страж ворот ЦСКА!! Нех ему делать в сборной!!! Сборная не заслуживает его внимания!!! Я считаю что Игорь ушел на пике и не стоит возвращаться, есть киперы которых надо наигрывать, Игорь нужен ЦСКА и там он еще не один год в рамке простоит!!! Он дал дорогу молодым и теперь все зависит от руководства сборной. П.С. не трогать Игоря!!! Он только для клуба!!!
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