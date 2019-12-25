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Marca: «Реал» не будет покупать игроков зимой

25 декабря 2019, 00:55
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«Реал» откажется от приобретения новых футболистов в зимнее трансферное окно. Об этом информирует Marca.

Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан рассчитывает на Эдена Азара и Гарета Бэйла. Кроме того, французский специалист надеется, что начнет прогрессировать нападающий Лука Йович, купленный летом у «Айнтрахта» за 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что клуб отказался от идеи с покупкой полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

  • «Реал» занимает второе место в Примере, отставая от лидирующей «Барселоны» на два очка.
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с «Манчестер Сити».

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет Азар Эден Йович Лука Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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серега кашин
1577226274
ну это еще вилами по воде писано
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Armani nn
1577264171
А Зидан в курсе?
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