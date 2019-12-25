Marca: «Реал» не будет покупать игроков зимой

«Реал» откажется от приобретения новых футболистов в зимнее трансферное окно. Об этом информирует Marca.
Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан рассчитывает на Эдена Азара и Гарета Бэйла. Кроме того, французский специалист надеется, что начнет прогрессировать нападающий Лука Йович, купленный летом у «Айнтрахта» за 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что клуб отказался от идеи с покупкой полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
- «Реал» занимает второе место в Примере, отставая от лидирующей «Барселоны» на два очка.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с «Манчестер Сити».
Источник: Marca