Marca: «Реал» сообщил Погба, что не купит его зимой. Мадридцев устраивает Вальверде

Он и летом нах не нужен! В юве отиграл нормально пару сезонов. А МЮ показал какой он игрок на самом деле! Средняк с бешенной зарплатой!)
Мадридский «Реал» через агента попросил донести до полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, что его трансфер в испанский клуб не состоится зимой. В частности, потому, что столичную команду устраивает игра хавбека Федерико Вальверде.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан при этом по-прежнему заинтересован в Погба, пишет Marca. «Юнайтед», в свою очередь, не намерен продавать француза зимой.
- Погба из-за травмы не играет с 30 сентября.
- В текущем сезоне француз провел за «МЮ» шесть матчей и сделал два ассиста.
- Его контракт с клубом истекает в 2021 году.