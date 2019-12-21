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    Marca: «Реал» сообщил Погба, что не купит его зимой. Мадридцев устраивает Вальверде

    Мадридский «Реал» через агента попросил донести до полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, что его трансфер в испанский клуб не состоится зимой. В частности, потому, что столичную команду устраивает игра хавбека Федерико Вальверде.

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан при этом по-прежнему заинтересован в Погба, пишет Marca. «Юнайтед», в свою очередь, не намерен продавать француза зимой.

    • Погба из-за травмы не играет с 30 сентября.
    • В текущем сезоне француз провел за «МЮ» шесть матчей и сделал два ассиста.
    • Его контракт с клубом истекает в 2021 году.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +46

      lipatov32 3 минуты назад

      Он и летом нах не нужен! В юве отиграл нормально пару сезонов. А МЮ показал какой он игрок на самом деле! Средняк с бешенной зарплатой!)

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      Рейтинг: +807

      LOKOfanatik19 17 минут назад

      Как хочется, чтоб таких плохих людей згноили на лавке. до конца контракта.

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