Marca: «Реал» сообщил Погба, что не купит его зимой. Мадридцев устраивает Вальверде

Мадридский «Реал» через агента попросил донести до полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, что его трансфер в испанский клуб не состоится зимой. В частности, потому, что столичную команду устраивает игра хавбека Федерико Вальверде.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан при этом по-прежнему заинтересован в Погба, пишет Marca. «Юнайтед», в свою очередь, не намерен продавать француза зимой.