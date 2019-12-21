Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Marca: «Реал» сообщил Погба, что не купит его зимой. Мадридцев устраивает Вальверде

Marca: «Реал» сообщил Погба, что не купит его зимой. Мадридцев устраивает Вальверде

21 декабря 2019, 18:45
7

Мадридский «Реал» через агента попросил донести до полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, что его трансфер в испанский клуб не состоится зимой. В частности, потому, что столичную команду устраивает игра хавбека Федерико Вальверде.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан при этом по-прежнему заинтересован в Погба, пишет Marca. «Юнайтед», в свою очередь, не намерен продавать француза зимой.

  • Погба из-за травмы не играет с 30 сентября.
  • В текущем сезоне француз провел за «МЮ» шесть матчей и сделал два ассиста.
  • Его контракт с клубом истекает в 2021 году.

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Манчестер Юнайтед Погба Поль Вальверде Федерико
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LOKOfanatik19
1576947041
Как хочется, чтоб таких плохих людей згноили на лавке. до конца контракта.
Ответить
lipatov32
1576947861
Он и летом нах не нужен! В юве отиграл нормально пару сезонов. А МЮ показал какой он игрок на самом деле! Средняк с бешенной зарплатой!)
Ответить
DOCTOR PENALTY
1576950025
Мадрид включил мозги.
Ответить
portero
1576951600
Зидан земелю хочет подтянуть
Ответить
Бриг
1576956005
Погба и я бы не купил никуда.
Ответить
Cruser
1576991842
Как можно быстрее его нужно сплавить, пока он хоть чего то стоит....после выигранного ЧМ начал резко деградировать в плане игры, портит атмосферу в клубе... был бы САФ сейчас тренером, вздрючил бы его в клубе
Ответить
zigbert
1577104770
Игрок молодой ,перспективный и уже зарекомендовал себя в Реале с хорошей стороны.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+